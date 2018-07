Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trump sobě

Americké ministerstvo zahraničí vyplatilo přes 77 000 dolarů (1,2 milionu Kč) golfovému areálu ve Skotsku, který patří prezidentovi Donaldu Trumpovi. Platba byla vykázána jako výdaj v rámci nedávné cesty hlavy státu do Evropy. Napsala to ve středu Reuters s odvoláním na informace listu The Scotsman.

Trump pobýval ve skotském Turnberry o víkendu mezi návštěvou Británie a cestou do Helsink na summit s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem. V areálu trávil soukromou část svého pobytu ve Spojeném království. Platba na účet Trumpovy společnosti SLC Turnberry Ltd. je v účtech vykázána jako »hotelové pokoje pro návštěvu VIP«. Částku 7670 dolarů vyplatilo ministerstvo zahraničí v dubnu, zbytek 70 000 dolarů několik dnů před prezidentovou návštěvou. Ministerstvo zahraničí odmítlo informaci komentovat, Bílý dům na žádost o komentář nereagoval.

Informace podle Reuters naznačuje, že cesta prezidenta do Evropy přinesla nemalý benefit jeho vlastnímu byznysu. Zatímco ostatní prezidenti USA předali po dobu výkonu funkce svůj majetek do svěřenského fondu, Trump si vlastnictví svých nemovitostí ponechal, jen jejich správu předal rodině. Prezidentův syn Eric, který spolu s bratrem Donaldem areál v Turnberry spravuje, na Twitteru napsal, že šéf Bílého domu z prezidentského úřadu žádné zisky nemá. »I když se to po nás nepožaduje, rozhodli jsme se, že v případě služeb pro americkou vládu budeme účtovat jen náklady bez jakéhokoliv zisku. Kdyby bydlel jinde, bude platit mnohem víc,« napsal Eric Trump.

(čtk)