Důchodová novela se vrací poslancům

Vládní důchodová novela, která mimo jiné přidává penzistům starším 85 let tisíc korun měsíčně, se vrací do Sněmovny. Senát chce, aby tisícikorunový příplatek k důchodu dostávali senioři, kteří čerpají důchod 25 a více let.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) před úpravami novely varoval. Poukazoval na to, že kvůli prodloužení legislativního procesu by novela nemusela být účinná včas, tedy od září, a výpočet penzí by se od příštího roku nezměnil. Sněmovna má naplánovanou další řádnou schůzi až na září.

Předkladatel schváleného pozměňovacího návrhu Miloš Vystrčil (ODS) se Štěchovými slovy nesouhlasil. Sněmovna se podle něho může sejít tak, aby předloha byla od září účinná. Je přesvědčený, že jeho úprava tisícikorunového příplatku je spravedlivější k ženám, které vychovávaly děti a které kvůli tomu odcházely v minulosti do penze dříve než muži. Rozpočtové náklady odhadl nad rámec vládní novely na dvě miliardy korun ročně.

Změny vyžadují diskusi, ne pozměňovák

Toho, že poslanci neprojednají novelu tak, aby byla účinná od září, se obává také senátor Václav Homolka (KSČM). »Samozřejmě by to byla velká škoda, osobně každé navýšení financí nejen do důchodů a sociální oblasti vůbec, ale také do školství nebo do kultury podporuju, protože to jsou oblasti, kde je opravdu potřeba ty peníze dát, aby národ nedegradoval,« řekl Haló novinám. Pokud jde o zvyšování důchodů, je přesvědčený, že by to mělo být víc plánované a také víc spravedlivé. »Myslím si, že by se nemělo přidávat procentuálně, ale mělo by se vždy jednat o určitou pevnou částku, která by byla stejná pro všechny,« dodal Homolka.

Vrácení návrhu do Sněmovny pobouřilo místopředsedkyni sněmovního sociálního výboru a stínovou ministryni práce a sociálních věcí KSČM Hanu Aulickou Jírovcovou, která to označila za strašné. »Jde o změnu, která si vyžaduje podrobnou diskusi a není možné ji provádět formou pozměňovacího návrhu,« řekla Haló novinám. KSČM podle ní chce navyšovat důchody, je to ale potřeba dělat systémově. »Ne, že bychom nechtěli zvyšovat důchody, právě naopak, ale musíme si uvědomit, že důchody znamenají miliardy ze státního rozpočtu a pozměňovací návrhy, které jsou dány od stolu a nejsou prodiskutovány jak odborníky, tak politickým spektrem, můžou přinést zásadní dopady nejenom do státního rozpočtu, ale i systémové problémy. KSČM vždy tvrdila, že chce zvyšovat důchody, ale chceme se bavit o tom, jakým způsobem, aby to mělo dlouhodobý efekt, abychom udrželi současný průběžný systém,« dodala Aulická

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Části seniorů se budou penze zvyšovat pomaleji

Důchodovou novelu, která také zvyšuje pevnou část důchodů o procentní bod na deset procent průměrné mzdy, připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí za bývalé ministryně v jednobarevné vládě ANO Jaroslavy Němcové. Cílem změn mělo být zvýšení životní úrovně lidí s nízkými penzemi, u nichž základní výměra činí významnou část důchodů.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který v horní komoře předlohu obhajoval, zdůraznil, že zvýšení pevné části penzí neznamená oslabení principu zásluhovosti. Všechny nově přiznávané důchody budou podle něho vyšší. Sněmovní zpravodaj předlohy Jan Bauer (ODS) ale už dřív řekl, že se zásluhovost snižuje ze 78 na 76 procent. Senátor Petr Šilar (KDU-ČSL) označil předlohu vlády ANO za populistickou a nezodpovědnou. Cílí podle něho na určitou skupinu voličů.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Pravidlo zůstane stejné, zvětší se ale podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry, v níž se odráží výše odvodů z výdělků a odpracované roky. Části seniorů se tedy budou penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se však opatření díky přechodnému ustanovení ještě neprojeví. Státní rozpočet vyjde navýšení penzí příští rok asi na 14,2 miliardy korun.

Pokud bude důchodová novela účinná, přesnou částku výměry důchodů na příští rok vláda stanoví v září podle nových pravidel. Zvýšení části důchodů o tisíc korun měsíčně předloha přímo stanovuje k lednu příštího roku. Podle autorů návrhu je třeba starším seniorům přidat více kvůli jejich vyšším výdajům na péči a léky. Důvodem je i to, že starší senioři mají nižší penze než ti mladší. Před 30 lety nastupovali do starobního důchodu s nižší částkou. I když se jim později přepočítala, stále je výrazně menší, než mají mladší důchodci.

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchod pobíralo na konci loňska téměř 2,9 milionu lidí. Starobní důchod dostávalo 2,4 milionu osob. Průměrný starobní důchod činil 11 850 korun.

