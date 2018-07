Ilustrační FOTO - pixabay

Řetězce chtějí dotace pro odlehlé lékárny

Asociace provozovatelů síťových lékáren navrhuje finanční podporu pro lékárny v malých obcích, které mají další nejbližší lékárnu dál než 20 minut jízdy. Takových obcí však v praxi příliš mnoho není.

Novinářům to řekl generální ředitel společnosti Dr. Max Daniel Horák. Kromě lékáren Dr. Max asociace sdružuje také lékárny Benu a Devětsil, celkem zhruba 650 lékáren.

Vznik fondu na podporu odlehlých lékáren je součástí dohody mezi segmentem lékárnické péče a zdravotními pojišťovnami o úhradách na příští rok. K dispozici by v něm mělo být 48 milionů korun. Konečná pravidla stanoví ministerstvo spolu se zdravotními pojišťovnami.

»Navrhujeme podpořit lékárny tam, kde je dostupnost nad 20 minut. Podobně to mají například ve Švédsku. Mělo by jít o obce okolo 3000 obyvatel,« vysvětlil Horák. Lékárna by podle něj měla mít otevřeno aspoň 30 hodin týdně a mít obrat úhrad od zdravotních pojišťoven vyšší než 500 000 korun měsíčně.

Podle průzkumu České lékárnické komory je nyní 83 obcí s počtem obyvatel mezi 2000 a 5000. Všechny mají podle asociace ale dostupnost k další lékárně ve větší obci do 20 minut, kromě čtyř jsou dostupné do 15 minut. Ze zákona musí být dostupné v současné době všude do 35 minut. Podle Horáka proto podpora odlehlých lékáren z fondu nebude příliš potřeba, je ale přesto třeba nastavit jasná pravidla.

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové je třeba ocenit snahu zabezpečit dostupnost pacientů k lékům a léčivým přípravkům, nicméně od lékárenských řetězců by uvítala předložení návrhu, který bude podložený vlastními finančními prostředky a který se nebude opírat o to, co už ministerstvo a pojišťovny dohodly. »KSČM dlouhodobě navrhuje vznik neziskových lékáren, které by byly podporovány veřejnými finančními prostředky a dostupnost bude zajištěna i v těch malých obcích tak, aby to bylo ku prospěchu pacientů,« řekla Marková Haló novinám.

O přidělení dotace by podle návrhu asociace měla rozhodovat nezávislá komise složená ze zástupců ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zdravotních pojišťoven. Měla by se podle nich udělovat vždy na rok.

(jad)