Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Haló noviny

Vládce Erdogan zneužívá moci

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podal trestní oznámení na šéfa hlavní opoziční strany Kemala Kiliçdaroglua a 70 dalších poslanců téže strany. Viní je z urážky své osoby, které se podle něj dopustili tím, že sdíleli na Twitteru Erdoganovu karikaturu. Autory karikatury přitom soud před lety osvobodil, uvedl ve středu deník Hürriyet. Za urážku prezidenta hrozí v Turecku až čtyři roky vězení.

Sdílením karikatury, na níž je Erdogan vyobrazen mimo jiné jako slon, had či opice, chtěl Kiliçdaroglu podpořit několik čerstvých absolventů technické univerzity, kteří byli tento měsíc zatčeni. Do vězení se dostali také za urážku prezidenta kvůli plakátům, jež použili při oslavách promoce. »Měl byste tolerovat kritiku a humor. Nemůžete zastavit kritiku a humor tím, že budete zavírat lidi do vězení,« vzkázal Erdoganovi přes Twitter spolu s onou karikaturou Kiliçdaroglu.

2000 oznámení

Pět absolventů ankarské Technické univerzity Blízkého východu (ODTÜ) bylo zatčeno začátkem měsíce, když na oslavě promoce v rámci letité tradice na místním stadionu rozložili politické transparenty. Jimi odkazovali na nedávné prezidentské volby, v nichž opět zvítězil islamista a diktátor Erdogan. Studenti kritizovali Erdoganovu vládu a podpořili hlavního kandidáta opozice Muharrema Inceho. Karikatura, kterou Kiliçdaroglu v úterý na Twitteru zveřejnil, byla podle deníku Hürriyet poprvé publikována v roce 2006 v satirickém magazínu Penguen. Erdogan tehdy také redakci magazínu zažaloval, ale ankarský soud karikaturisty zprostil obvinění a zdůvodnil to právem na svobodu projevu. Erdogan podle agentury AP a ČTK podal už asi 2000 trestních oznámení kvůli urážce své osoby… Některé z nich už dříve rovněž na šéfa Lidové republikánské strany (CHP) Kiliçdaroglua.

V jednom ze středečních řízení rozhodl soud první instance v Istanbulu, že má šéf opozice Erdoganovi zaplatit za urážku jeho a jeho rodiny 359 000 tureckých lir (1,7 milionu Kč). Opoziční lídr loni v listopadu uvedl, že má důkazy, podle nichž Erdogan, jeho syn, bratr a švagr v prosinci 2011 a v lednu 2012 převedli 15 milionů dolarů (asi 333 milionů Kč) na offshoreové společnosti na ostrově Man, který patří mezi daňové ráje.

Výjimečný stav vlastně nekončí

V Turecku skončil výjimečný stav, který byl zaveden po pokusu části armády o puč v červenci 2016. Turecká vládní strana ale v pondělí předložila parlamentu návrh zákona, který označuje za protiteroristický a který posílí pravomoci úřadů, mimo jiné, pokud jde o možnost delší vazby podezřelých osob bez vznesení obvinění. Zákon má také rozšířit okruh důvodů pro zákaz demonstrací, informoval deník Hürriyet. Opozice výjimečný stav kritizovala s tím, že ho vláda využívá k pronásledování svých oponentů. Za jeho trvání režim v souvislosti s pokusem o puč pozatýkal na 50 000 lidí a na 160 000 lidí včetně soudců, policistů nebo učitelů přišlo o práci. Nový protiteroristický zákon v podstatě výjimečný stav nahrazuje a Erdoganův režim ho jistě bude pod rouškou boje proti terorismu, jako se to děje při pronásledování Kurdů, plně zneužívat.

(ava)