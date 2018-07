Ilustrační FOTO - pixabay

Praze přibudou železniční tunely

Společnosti Metroprojekt Praha a Sudop Praha vytvoří podobu tunelů mezi Výstavištěm Praha v Holešovicích a Veleslavínem v rámci připravovaného železničního spojení z centra Prahy na letiště v Ruzyni.

Projekt stavby železnice k letišti byl rozdělen na šest částí. Podle náměstka generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) pro modernizaci dráhy Mojmíra Nejezchleba bude nejsložitějším právě úsek mezi stanicemi Praha-Výstaviště a Praha-Veleslavín, protože vlaky by zde měly jezdit téměř výhradně pod zemí. Výjimkou by měl být pouze krátký úsek od Výstaviště přes Stromovku, kde by koleje měly vést po povrchu.

Nová trasa následně od stávajícího krátkého tunelu na okraji Stromovky podle SŽDC povede pod povrchem až do zahloubené stanice Praha-Dejvice, která by měla být přesunuta do bezprostřední blízkosti nynějšího vestibulu stanice metra A Hradčanská. Dvoukolejný tunel by měl dále podle projektu vést k vodojemu Bruska, odkud by měl pokračovat dvojicí ražených tunelů k teplárně Veleslavín. Zde trasa naváže na dvoukolejný tunel do stanice Praha-Veleslavín. Plánované zahloubení kolejí umožní podle železničářů v daném úseku zrušení všech železničních přejezdů.

V souvislosti s podzemní dráhou řeší železničáři také vliv vibrací z budoucího provozu vlaků pod pracovištěm Fyzikálního ústavu v Cukrovarnické ulici, které používá citlivé měřicí přístroje. »Této záležitosti a jejímu řešení se na SŽDC intenzivně věnujeme od počátku přípravy a budeme se jí i nadále zabývat v rámci navazujících projektových prací,« dodal Nejezchleb.

Průběh tendru nabral zpoždění kvůli přešetřování soutěže Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad nakonec schválil postup SŽDC jako nezávadný. Správa železnic mohla tak až poté ukončit výběrové řízení a uzavřít smlouvu s vítězným i uchazeči.

Studii proveditelnosti železničního spojení z Prahy na letiště Ruzyně a do Kladna schválila komise ministerstva dopravy už před třemi lety. Správa železnic v současnosti studii aktualizuje, dokončení předpokládá do konce letošního roku.

Úprava jednokolejné a neelektrizované trati do Kladna s odbočkou na pražské letiště podle odhadu SŽDC měla vyjít na zhruba 31 miliard korun. Nové spojení má být elektrizované, vedené po dvou kolejích a mělo by umožnit interval vlaků jedoucích na letiště i do Kladna v desetiminutových intervalech. SŽDC navíc zvažuje napojení pražského letiště na síť vysokorychlostních tratí. Na jaře letošního roku proto začala pracovat na studii proveditelnosti rychlodráhy z Prahy do Drážďan, která by měla mít zastávku na ruzyňském letišti.

(ici)