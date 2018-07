Markéta Sluková Nausch (vlevo) a Barbora Hermannová jsou na ME mezi nejlepšími osmi páry. FOTO - fivb.com

Sluková - Hermannová budou hrát o medaili

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou postoupily na mistrovství Evropy do čtvrtfinále. Druhý nasazený pár porazil Finky Riikku Lehtonenovou a Niinu Ahtiainenovou hladce 2:0. Martina Bonnerová se Šárkou Nakládalovou v osmifinále prohrály se Španělkami Lilianou a Elsou 0:2 a skončily deváté. Obhájkyně stříbrných medailí Kristýna Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová neuspěly hned v prvním kole play off a obsadily 17. místo.

Do vyřazovacích bojů postoupil i aktuálně nejlepší český mužský pár. Ondřej Perušič a David Schweiner porazili v závěrečném duelu v základní skupině italské obhájce titulu a nasazené jedničky Paola Nicolaie a Daniela Lupa 2:1 na sety a v tabulce skupiny A skončili druzí. Jan Dumek a Václav Berčík podlehli v 'efku' norské dvojici Mathias Berntsen, Hendrik Nicolai Mol 0:2 a na postup ze skupiny nedosáhli. V konečném pořadí obsadili 25. místo.

Hermannová a Sluková odvrátily v 1. kole v duelu se Světlanou Cholominovou a Naděždou Makroguzovovou v dramatické koncovce druhé sady devět ruských setbolů, proměnily sedmý mečbol a nad devátou nasazenou dvojicí zvítězily 21:17, 36:34. Za dva sety tak prakticky odehrály třísetový zápas.

»Musím říct, že v tom druhém setu už to bylo hodně silou vůle hrané. Jsem na nás hrozně pyšná, že jsme to udržely,« řekla po zápase Sluková. Byl to nejdelší set, který s Hermannovou kdy odehrály.

Ve večerním čtvrtfinále ale předvedly suverénní výkon. Lehtonenové a Ahtiainenové dovolily uhrát dohromady jen 21 míčů v obou setech. Samy nečekaly, že by to mohlo jít až tak rychle. »Finky jsou výborné. Maki ale měla nějakou sedmou rychlost. Jak jich je v autě šest, tak měla sedmou, takže tam nenechala spadnout na zem skoro nic. Plus k tomu přidala údery, které tam dala. Plus jsme měly výborný servis. Finky moc nevěděly, co dělat,« popisovala po zápase Hermannová.

Dalšími soupeřkami Slukové s Hermannovou budou Rusky Jevgenije Ukolovová a Jekatěrina Birlovová, které v prvním kole vyřadily krajanky Kolocovou a Kvapilovou.

Bonnerová a Nakládalová se po postupu ze skupiny postaraly v 1. kole o další překvapení, když vyřadily Rakušanky Katharinu Schützenhöferovou a Lenu Plesiutschnigovou. Pětadvacátý nasazený pár vyhrál rozhodující třetí set 15:11. V osmifinále už ale na turnajové sedmnáctky nestačily a Lilianě a Elsou podlehly 14:21, 13:21.

Kolocová a Kvapilová prohrály s Ukolovovou a Birlovovou 11:21, 19:21. Loňským finalistkám se sice na posledních turnajích před ME příliš nedařilo, ale v úvodu šampionátu byly suverénní. Dva zápasy ve skupině Češky vyhrály bez ztráty setu a i ve středu proti Lehtonenové a Ahtiainenové zpočátku na kurtu dominovaly. Nakonec ale prohrály 1:2 a přímý postup do osmifinále jim unikl.

Favorizované české hráčky, turnajové šestky, pak nezvládly ani zápas play off. První set s 26. nasazenými Ruskami prohrály Kolocová s Kvapilovou propastným rozdílem deseti bodů a ani v druhém dějství nedokázaly vedení soupeřek smazat. O šanci na úspěch se připravily vlastními chybami, především Kvapilová jich v prvním setu v útoku nasbírala požehnaně.

»Vlastně jsme ani nepustily Rusky ke hře. Nebylo to moc o tom, s kým jsme hrály. Nevyrovnaly jsme se s vlastní hrou, která nebyla dostatečně dobrá, aby stačila na jakéhokoliv soupeře v prvním kole,« řekla Kolocová poté, co s parťačkou absolvovaly pohovor s trenérem Andreou Tomatisem. Kvapilové do řeči nebylo, oči skrývala za slunečními brýlemi.

(red)