Křest fotoknihy o Kubě na zahradě velvyslanectví

Latinskoameričtí přátelé se zúčastnili koncem minulého měsíce křtu fotoknihy s názvem Kuba – fotografie redaktora našeho deníku Radovana Rybáka, který právě na Kubě v roce 2015 a 16 žil, psal reportáže a fotografoval. Akce se uskutečnila na zahradě Kubánského velvyslanectví v Praze, díky pozvání a vstřícnosti Chargé d'affaires Kuby v ČR Felixe Leóna Carballa. Vydání publikace podpořil europoslanec KSČM Jaromír Kohlíček.

»V roce 1987, na mě, jako na nově nastupujícího ředitele sklárny čekalo v Dubí u Teplic malé překvapení. Jedna směna pracovníků ve třídírně obalového skla byli Kubánci. Rádi zpívali, slavili a tajná cesta přes plot na zadní straně závodu se nazývala kubánskou stezkou,« uvedl na úvod křtu europoslanec Jaromír Kohlíček. Dodal, že charakteristické pro Kubánce bylo, jak dělili Čechy.

»Na ty, kteří si s nimi rádi zazpívali a zatancovali a na ty druhé, kteří by stále jen pracovali. Mám pocit, že já jsem byl zařazen do druhé skupiny a jen výjimečně, a to na podnikovém plese, mne přeřadili do skupiny první,« vysvětlil s úsměvem Kohlíček.

Chargé d'affaires Kuby v ČR Felix León Carballo zdůraznil, že si váží toho, že se vztahy mezi Českou republikou a Kubou zlepšují. »Bylo období, kdy to tak nebylo, ale nyní máme vztahy přátelské,« uvedl Carballo a dodal, že i zmíněná fotokniha plná pestrých fotografií Kuby, jejich pláží, moře, lidí, nebo třeba starých amerických Chevroletů je toho důkazem.

Akce se zúčastnil také argentinský spisovatel žijící v Praze Juan Braun, ekvádorský novinář žijící v Praze Raúl Sorrosa a v neposlední řadě konzulka Kuby v ČR Evelyn León Pérez.

»V naší zemi se stále více rozvíjí turistický ruch. Právě Kuba může nabídnout turistům z České republiky čisté moře a nádherné pláže,« zdůraznila Pérez s tím, že fotokniha, která obsahuje i autorovy komentáře napsané právě na Kubě, může inspirovat turisty k tomu, aby navštívili Ostrov svobody.

Na samotný závěr křtu přidal u pomníku kubánského národního hrdiny José Mártího europoslanec Kohlíček svůj zážitek z Havany. »Jednou jsem během svého pobytu trochu zabloudil a ocitl se v autobusových garážích. Po dotazu na cestu k místu konání kongresu, jsem byl požádán o chvilku strpení, načež po chvíli vyvezli Kubánci z garáže jeden autobus, se kterým mě na kongres odvezli,« uzavřel uvolněně Kohlíček s tím, že Kuba má v Latinské Americe obrovské renomé, což je jeden z důvodů, proč je rád, že mohl přispět k vydání zmíněné publikace, která alespoň trochu může svým čtenářům tuto zemi přiblížit.

(rad)

FOTO - autor