Rozhovor Haló novin s Jiřím Málkem, zástupcem Společnosti pro evropský dialog na Letní univerzitě EL ve Vídni

Levici chybí koncepce zásadnější změny

Jiří Málek mne lákal k účasti na tradiční Letní univerzitě Evropské levice, která se letos konala ve Vídni. Nakonec jsem neodolal a nechal se alespoň na jeden (sobotní) den přemluvit. A dobře jsem udělal. Levicového »lobbisty« jsme se proto zeptali:

Jak byste zhodnotil letošní letní univerzitu?

Nakonec veskrze pozitivně. Byla zaměřena víc koncentrovaně, neskákalo se z jednoho tématu na druhé, neřešilo se několik problémů najednou.

Dobře bylo, že se neprojevily žádné vnitřní tenze, prosazování vlastní specifické cesty a jediných správných hnutí. Účastníci byli naladěni na jednu strunu, ani vystoupení nebyla konfrontační, opravdu spíš podle letošního ústředního hesla Přes dialog k evropskému pokroku.

Jinak z mého pohledu je pořád trochu problém, že je to škola, takže na plénu i seminářích je to hlavně o koncentrovaném výkladu a pak malém prostoru pro diskusi, maximálně je čas na dotazy. Ale zdá se, že většině účastníků to tak vcelku vyhovuje (úsměv).

Jaké téma konkrétně ve vás zanechalo největší dojem?

Už zahájení a připomenutí francouzské politoložky Elisabeth Gautierové pod heslem Vlastní emancipací proti politickému fatalismu. Elisabeth stála u vzniku Letní univerzity Evropské levice před mnoha lety, tento projekt rozpracovávala právě politologicky. Byla aktivní v KS Francie, ale původem byla Rakušanka, takže byla zapojena i do rakouského levicového hnutí. Bohužel nás navždy opustila před čtyřmi lety, ale už tehdy upozorňovala na nebezpečí nárůstu pravicového populismu až extremismu.

Jinak musím konstatovat, že jsem byl uspokojen z většiny témat i zákulisních debat. Asi nejvíc diskusí se týkalo základní otázky, co vlastně dělat s levicí v současné době, kdy až na výjimky je ve všech zemích minimálně pod tlakem, nebo zaregistrovala reálné ztráty. Bylo zajímavé rozebrat, jakou to má vazbu na jednotlivé sociální skupiny, na problémy v Evropě, čímž nemyslím jen tak často zmiňovanou migraci, ale i otázky narůstajícího nepoměru ve tvorbě zdrojů a jejich rozdělování. Je tam ale i problém tvorby reálné vize či jakési ucelenější koncepce, jak by levice měla postupovat a o co by se měla opírat.

Řešila se nějak absence dlouhodobého ekonomického programu levice?

Ne odděleně, ale jako součást konceptu spravedlivé společnosti, rozdělování vytvořeného bohatství přinejmenším co nejspravedlivěji, tam ano. Nicméně tím, že většina účastníků realisticky nepředpokládá systémové změny, spíš je to všechno zaměřeno na hledání aktuálních řešení za dané situace, tak dlouhodobý ekonomický model nebyla priorita.

Zajímavé bylo, že proti předchozím letům byla také méně zdůrazňována environmentální složka, to ale neznamená, že by se o ní nemluvilo. Jen to bylo rozumněji. Brala se jako jedna z významných složek, ale nikdo z ní neučinil mantru, absolutní středobod - že pokud se tohle podaří vyřešit, tak bude zároveň vyřešeno vše ostatní...

Z různých aspektů se naopak víc poukazovalo na militarizaci (což neznamená jen NATO), obecně na nárůst nákladů na zbrojení, vysílání jednotek mimo Evropu, celkové propagandistické směřování a vyhodnocování aktuálního stavu.

Hodnotili jste nějak souběžně probíhající summit NATO?

Kritika průběhu zrovna probíhajícího summitu NATO na pořadu dne nebyla, spíš to bylo součástí té obecnější kritiky vojensko-politického systému a vojenské strategie evropských zemí. Z tohoto hlediska bylo poukazováno na to, že polská levice a levice v Pobaltí vlastně vybočují z obecných postojů EL a jsou daleko vstřícnější k NATO jako jakési iluzorní pojistce před proklamovanou případnou východní hrozbou.

Prosím?!

No je to tak. Opravdu se zdaleka tak negativně proti té militarizaci nestaví. Oni považují imperialismus americký a ruský za srovnatelné s tím, že nemají zásadní výhrady proti tomu, že Polsko si teď bude platit americkou základnu. V nejlepším případě se k tomu tamní levice staví neutrálně...

Je ještě něco, co vám vyloženě vadí, co byste zkritizoval?

Myslím si, že je to teď od levice takové dost technokratické. Že se diskutuje víc o parametrických změnách než o vytýčení koncepce, která by se aspoň snažila o zásadnější změnu. A to bohužel pak způsobuje to, že lidi nevidí zásadnější rozdíl mezi soc. dem. koncepcí a tou radikálně levicovou, a spíš to pak do urny hází podle obličejů, podle výsledků marketingového působení, nebo podle úplně jiných kritérií - psychologických například atp.

Jako analýzy byly dost propracované, zaujala mě třeba francouzská studie, z čeho čerpá pravicový populismus nové a nové hlasy (protože tam ta voličská sestava není stejná jako u nás - nejde o klasické protestní voliče, ale spíš o maloživnostníky, lidi z nižší střední třídy, kteří jsou ve Francii ohroženi nejvíc), ale nikdo se u toho detailněji nepozastavil.

Jaké bylo složení účastníků Univerzity EL?

Pestré. Nechyběli tradičně zkušení političtí harcovníci, ale i mladší, nejmladší tváře. A těch druhých bylo víc než dřív, což však mohlo být dáno technickými možnostmi, protože Vídeň je pro řadu lidí dosažitelnější než třeba Lisabon či Valencie. Bylo totiž fajn, že přijelo hodně lidí z bývalého východního bloku, kromě Bosny celá bývalá Jugoslávie a i zástupci řady zemí bývalého SSSR.

A poprvé proběhla i »Mladá univerzita«...

Ano, i to ale spíš vyplynulo až z aktuální situace. A byl to dobrý nápad - zrealizovat paralelní »mladé« workshopy a besedy. Na Univerzitě EL dřív byly naopak tematické dny (jako třeba ženský den, den střední a východní Evropy), ve Vídni letos i v tomto došlo ke změně - že se nebude zvlášť vyčleňovat nikdo a třeba ta střední a východní Evropa se bude prolínat všemi tématy. Což ovšem dopadlo tak, že mnohdy si nejen přednášející vystačili se svými západními zkušenostmi a poznatky, a nestavěli to komparativně, do protikladu. Ale druhé straně to nevadilo.

Takže podtrženo sečteno?

Šlo o setkání lidí, kteří mají stejnou představu o světě, přijeli si ji do Vídně hlavně potvrdit, nalít vzájemně trochu optimismu a vydiskutovat společné zkušenosti. Akce byla i vnitřně disciplinovanější než dřív, v čemž hrál roli i ten moment relativního mládí (úsměv).

A asi si uvědomujeme, že před eurovolbami v květnu 2019 začíná přituhovat a že je třeba zamakat, aby to nedopadlo jo špatně. Drtivá většina lidí, kteří tam byli, nepřijeli nakupovat či poznávat krásné velkoměsto, ale dali svou aktivní účastí naopak jasně najevo, že jsou ochotni tomu volebnímu úspěchu něco dát. Určitě to nebyla akce pro akci, jen ta návštěva Vídně, ale lze konstatovat, že to EL opravdu něco přineslo.

Roman JANOUCH