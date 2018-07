Letní univerzita Evropské levice ve Vídni

Přesně 280 účastníků ze 33 zemí a 30 politických stran a nadací (v tom 20 lídrů a zástupců vrcholného vedení) dorazilo na letošní minulotýdenní Letní univerzitu Evropské levice (EL) do Vídně, konkrétně do Europahausu a Zámku Miller-Aichholz, kde pod dohledem císařovny Sissi v předsálí jídelny probírali budoucnost levice nejen evropské.

Obraz Sissi v nadživotní velikosti, zelený (leso)park plný volnočasnových možností přesně v duchu »zelené Vídně«, která teď patří k prioritám rakouského hlavního města, ale i čtyři jednací sály pro plenární zasedání a semináře, resp. open air workshopy na trávě ve stínu stromů, kde jednali jak mazáci, tak mladí levicoví Evropané. Tři a půl dne pracovního/studijního nasazení a hledání cest před evropskými volbami v příštím roce. I genderově (na tom si dnes levice na Západě zakládá) to bylo téměř vyvážené - dorazilo 59 % mužů a chlapců a 41 % žen a dívek. Čtyřicet procent dorazivších uvedlo věk, ten průměrný v této množině činil 44,5 roku. A 47 % účastníků se pohybovalo ve věkové kategorii 18-34 let! Češi a Moravané dorazili čtyři ze Strany demokratického socialismu, čtyři (pět včetně autora minireportu) z KSČM (převážně z Litoměřicka a Břeclavska). Celkem nás z ČR bylo 11, což koreluje s čísly z let minulých. Marně se však (i) tentokrát čekalo na zástupce nejvyššího vedení KSČM, která je pozorovatelskou stranou EL. A to přitom do Vídně vážili cestu i účastníci z Kanady, Kuby či Libanonu...

Diskutovalo se o NATO, o revolučním roku 1968 (nejen u nás), o migraci a nárůstu pravicového populismu, o evropské roli v globalizovaném světě, resp. o krizi EU, o sociální spravedlnosti, o evropském konceptu ekonomické, ekologické a sociální konvergence, participaci a demokracii. Celé jednání se však neslo hlavně v duchu roku 2018 coby roku Karla Marxe, rozdávaly se pracovní sešity Marx 1818-2018 či propisky Marx200 (u příležitosti letošního 200. výročí narození tohoto velikána). A Marx se probíral ze všech stran. Dokonce i z hlediska jeho významu například pro feminismus.

Letní univerzitu i letos připravila spolu s EL organizace »transform! europe,« evropská síť pro alternativní myšlení a politický dialog. K výsledkům a dopadům letošního letního vzdělávání se určitě budeme vracet.

Více o Univerzitě i problémech levice nyní v rozhovoru s Jiřím Málkem ze SPEDu v samostatném materiálu na našem serveru.

(rj)

FOTO – Haló noviny/Roman JANOUCH