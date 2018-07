Jediný československý a český kosmonaut si nezaslouží ocenění?

Prvního a také jediného československého kosmonauta, prvního kosmonauta, který nepocházel z USA ani ze SSSR, exposlance EP za KSČM a bývalého velvyslance ČR v Rusku Vladimíra Remka Senát prezidentu Miloši Zemanovi na státní vyznamenání nenavrhne.

Horní komora ho vyřadila z předběžného seznamu, který už dříve projednal její organizační výbor. Konečný seznam nakonec čítá 25 jmen.

Remka zřejmě nemají rádi sociální demokraté, nebo mu alespoň vyznamenání nepřejí. Jak jinak si vysvětlit, že z klubu ČSSD bylo pro Remkovo ocenění jen devět poslanců, nepřítomných jich bylo 10 - i absence dá označit za projev názoru. Ačkoli nikdo nebyl proti, z přítomných se zdrželi hlasování např. František Bublan, Miroslav Antl či Jiří Dientsbier. Mnohem menší klub ANO se zachoval zcela jinak. Ze šesti senátorů bylo pět přítomných pro. Vladimíra Remka samozřejmě podpořil komunistický senátor Václav Homolka a také Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz). Z přítomných 45 senátorů získal Remek 16 hlasů. Proti jich bylo pět. Potřebné kvórum pro zařazení mezi kandidáty na státní vyznamenání však bylo 23.

Vladimír Remek figuroval v předběžném seznamu jako jeden ze dvou možných nominantů na Řád bílého lva. Senát o nich z iniciativy Miloše Vystrčila (ODS) a Václava Hampla z klubu lidovců hlasoval odděleně. Remek na rozdíl od plukovníka Vladimíra Košana (jako velitel holešovského výsadkového pluku odmítl v srpnu 1968 navzdory hrozbě použití zbraní vpustit sovětské vojáky do budovy kasáren), který byl před listopadem 89 propuštěn z armády, schválen nebyl.

Galileo sídlí v ČR zásluhou Remka

Představitelé KSČM jsou z hlasování v Senátu zklamaní. »Svědčí to o ubohosti některých. Vždyť jiného kosmonauta Československo ani ČR nemají. Vladimír Remek odvedl pro naši zemi velký kus práce nejen jako bývalý kosmonaut, ale později také jako poslanec Evropského parlamentu,« zdůraznil pro náš list předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Poukázal rovněž na to, že díky Remkově úsilí sídlí v ČR evropský navigační systém Galileo. »Kam Vladimír Remek přijde, tam ho občané ČR respektují a vyslovují mu úctu. Ti, kteří v Senátu hlasovali o návrhu na vyznamenání asi zapomněli, že i je volili občané ČR,« dodal Filip.

Ani místopředsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně Kateřina Konečná neskrývala zklamání a smutek z rozhodování senátorů. »Když ne on, kdo jiný by si to zasloužil. Znám ho jako nesmírně pracovitého člověka, který toho moc udělal pro ČR i po listopadu 1989. Pokud snad někdo hlasoval z politických důvodů, je to ubohé,« řekla Haló novinám Konečná. Také ona ocenila obrovskou Remkovu zásluhu na tom, že v Praze funguje od září 2012 Galileo, agentura GSA, která spravuje veřejné zájmy v souvislosti s programem evropských navigačních družicových systému GNSS.

Mezi navrženými je Jiří Svoboda a Marie Šupíková

Mezi senátními kandidáty na vyznamenání je bývalá tenistka Helena Suková, režisér, exposlanec Federálního shromáždění, a také od října 1990 předseda ÚV KSČM Jiří Svoboda, hudební skladatel a pedagog Vadim Petrov, baletka a čtyřnásobná držitelka ceny Thálie Tereza Podařilová, sbormistr Jiří Chvála a operní pěvkyně Eva Děpoltová. Senát navrhl ocenění také např. pro neurochirurga Eduarda Zvěřinu, průkopníka neonatologické péče Miloše Velemínského, zakladatele oboru intenzivní metabolické péče Zdeňka Zadáka, radiologa Borise Kreuzberga a vedoucí Centra kardiovaskulární prevence 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice Renatu Cífkovou.

Z odbojářů a válečných veteránů byli nominováni účastník SNP Petr Bachrach, plukovník Oldřich Vladař nebo příslušník Svobodovy armády Pavel Tarnavský. Ocenění by mohli získat Marie Šupíková a Pavel Horešovský, kteří jako děti přežili vyhlazení Lidic, nebo Zdenka Fantlová - Ehrlich, která přežila několik nacistických koncentračních táborů včetně Osvětimi. Vyznamenáni by mohli být také historik Miloš Stehlík, archeolog Radomír Pleiner, první rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petr Sáha, sklář René Roubíček, výzkumník v oblasti zpracování kůže Karel Kolomazník, duchovní Josef Peksa, který pomáhal krajanům v Austrálii, a zakladatel sdružení na pomoc seniorům Život 90 Jan Lorman.

Sněmovna rozhodla o svých nominantech už koncem května. Odeslala prezidentu republiky 28 jmen. Jsou mezi nimi i osobnosti, které navrhli poslanci KSČM – lékaři Rajko Doleček a Miloš Pešek, a také básník, dlouholetý člen redakce Haló novin Karel Sýs. Zeman poslancům a senátorům může, ale nemusí vyhovět

(ku)