Vše jen přes peníze

Přečetla jsme si, že KSČM prý jde, v případě účasti v kontrolních radách státních podniků, o to, aby její funkcionáři dostali platy a »byli za vodou«. Je to pochopitelně nesmysl. Když totiž předseda Filip se zmínil o těchto místech, uvedl, že by tímto způsobem strana, která vládu za určitých podmínek tolerovala, si mohla kontrolovat, zda se dohody dodržují, či nikoli. Prý to ukazuje, jaká KSČM opravdu je. Jenže tímto způsobem argumentace ukázali oponenti KSČM, a zvláště pak Česká televize, že neumí už uvažovat jinak, než »přes peníze«.

Kdykoli totiž si pustím televizní zpravodajství, mohu slyšet, jak všechno se přepočítává na peníze. Úspěšný je jen ten, kdo hodně vydělá anebo dostane ze státní kasy. Tenisté vydělali za vyhraný zápas tolik a tolik, fotbalisté, s nimiž se veřejně obchoduje, byli koupeni za… a hokejisté si za sezónu vydělali snad miliardu. Tak se tedy u nás bere úspěšnost. Proto televizní a další propagandisté, žurnalisté bulváru i nebulváru úspěšnost okamžitě mění na peníze. Proto také slova o účasti v kontrolních výborech státních firem byla okamžitě brána jako snaha KSČM získat peníze. A vůbec nevadí, že jen tak lze zajistit kontrolu nad hospodařením právě zmíněných firem.

Růžena DOMOVÁ, zastupitelka města Soběslav (KSČM)