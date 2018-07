Všechno

Každý muž je tak trochu sklerotik, každý tak trochu chrápe, každý tak trošičku spí jako zabitý. Každý jsme nějaký, ale na rozdíl od našich žen a přítelkyň mají čímsi předurčeno, že si prostě budou pamatovat vše, co jsme řekli před 10 lety. Samozřejmě také jakákoli výročí, data, samozřejmě nechrápou a spí jako na vodě. Protože já jsem prototypem takového muže a sklerotik přímo ukázkový, dělám si na kapesníku uzel, abych věděl o všech výročích a narozeninách. Bohužel obvykle zapomenu, proč ten uzel nebo více uzlů na kapesníku mám.

Naštěstí mám kamarády, kamarádky a Fejsbůk. Ten poslední mě zachránil a připomněl mi výročí z nejslavnějších, kdy jsem se svým ANO zavázal, že si na všechna výročí vždy sám od sebe vzpomenu. Nevěděl jsem sice, že se mimo jiné zavazuji také k tomu, že se dle situace budu muset také měnit z chrápajícího a sklerotického chlapa na básně píšícího romantika, který se během několika vteřin přemění na svalovce bez krku, co zepředu vypadá jako ženská a zezadu jako pohoří. Nevěděl jsem, že se budu muset morfovat z domácího kutila na šerpu v obchodním centru, který vzápětí pobaví coby vtipný taxikář a doma, usednuv k televizi, si popláče u Titanicu.

Co jsem ovšem věděl, že k výročí svatby mi zbývá jen několik dní a nemám ani páru, co by manželka chtěla, aby věděla, jak jsem rád, že jsem to ANO řekl. Rozhodl jsem se proto nenápadně vyzvídat.

Už vím, že to nebyla ta nejšťastnější volba. Dozvěděl jsem se totiž, že by chtěla, abych ji vzal na seskok padákem ve Ferrari, které vzápětí, co přistane v Paříži u Eiffelovy věže, kde jí navléknu prsten s diamantem, se vznese a vyrazí k odvrácené straně měsíce, kde jí vyznám lásku a zasypu poklonami……..při cestě k Marsu jsem měl uvařit pětichodové menu a tak dále a tak dále.

Pokud bych to měl shrnout, tak jsem se dozvěděl to, že jsem strašně unavený a že nic nevím. Pak jsem si vzpomněl na jeden vtip. Co chtějí ženy od mužů? VŠECHNO!

Takže nic nevím, ale už mě to zase baví.

Pavel JÁCHYM