Konečně v tom mám jasno

Co je to proboha »světové společenství«? V televizi každý den slyším odvolávání se na něj. Mluví se o Rusku, jak ubližuje Ukrajině a že jí zabavilo Krym a hned se dodává, že »světové společenství« je proti. Píše se o tom, jak Číňané si »přivlastnili« několik ostrůvků v Čínském moři a zase »světové společenství« je prý proti. Také údajné »nukleární ozbrojování« v severní Koreji bylo »světovým společenstvím« bráno jako krok proti míru…

Pak dojde k celní válce vyvolané Američany a najednou se o »světovém« nebo alespoň »evropském společenství« mlčí. Nebo střet kolem smlouvy s Íránem. Evropa si myslí něco jiného než USA. A o »světovém společenství« ani zmínka. A jsme u dilematu. Znovu jsem si musel dát otázku, i když poněkud upravenou: Co je to opravdu »světové společenství«?

Při jaké příležitosti se ona dvě slova stále opakují? Když jsem si uvedené příklady a některé další rozebral, pak vždy, když jde o Rusko, často, pokud jde o Čínskou lidovou republiku, donedávna i KLDR, atd. jsou slova o »světovém společenství« slyšet.

Znovu tedy otázka: Při jaké příležitosti se o něm vlastně nemluví?

»Světové společenství« by měly být všechny státy světa. Jenže je pro něco, dejme tomu pro sankce s Ruskem« třeba ostrůvek Veniatu, pro které je Rusku »šumafuk«, je pro zmíněné sankce také Srbsko, jež s Ruskem má nadstandartní vztahy? Těžko. Je jeho součástí i Čína, Indie, Jihoafrická republika, Kuba či Asádova Sýrie? Zřejmě nikoli, jestliže sankce proti Rusku nepodporují ani náhodou. A jak je to třeba v případě několika ostrůvků v Čínském moři? »Světové společenství« opět tehdy zaúřadovalo, tedy podle naší České televize a shodlo se, že na to ČLR neměla právo. Ta si sice z podobných komentářů nic nedělala a dělat nebude, ale i tady, jak se zdá, většina států světa nemohla být zařazena do »světového společenství«, protože ani náhodou o nějaké ostrůvky daleko od svých kontinentů či regionů nemohla mít zájem.

Jak tedy chápat ono dvousloví, když třeba v případě »ocelových cel« většina dotčených dodavatelů či subdodavatelů do Spojených států, a těch může být mnoho, nazvána »světovým společenstvím« nebyla?

Nemohu za to, ale ať to domýšlím jakkoli, »světové společenství« je jen tehdy, když součástí nějaké akce jsou Spojené státy. Když chybí kdokoli, nevadí, když chybějí ony, pak nejde o »světové společenství«.

Jsem rád, že konečně v tom mám jasno.

Jaroslav KOJZAR