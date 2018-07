Postoj Andreje Babiše je správný

Nemám rád žádné náboženské fanatiky, i když chápu, že jistý fanatismus v politice, na rozdíl od náboženské víry, musí být. I náboženství je, ať chceme nebo nechceme, politika. Proto ho vedou bohoslovci, preláti a popové všeho druhu mající své cíle, proto byla sepsána halda knih, podle kterých se ve své víře máme řídit, proto byla vymyšlena učení, která generace učí svým postulátům a vsugerovává je věřícím tak, že jsou přesvědčeni, že jen oni mají pravdu. Tak je to v křesťanství, judaismu, v těch či oněch rozdílnostech muslimské víry. I křesťané se kvůli víře vraždili a dokonce i kvůli malým rozdílnostem v chápání Boha. Dnes je tomu přece jen trochu jinak. Alespoň v Evropě. Muslimský svět se však ne zcela poučil, v mnoha zemích i regionech zůstal na svých postulátech. Tady stále hoří náboženské války, i když náboženské mohou být jen podle názvu a ve skutečnosti jde úplně o něco jiného. Někde o naftu, někde o teritorium, někde o místní vliv a obchod, a vždycky o moc. Sice nad každou stranou vlají náboženské »prapory s tím či oním znakem«, ale pro obě strany je »Alláh velký a Mohammed je jeho Prorokem«.

A za této situace se do Evropy, vstřícné Evropy, začali hrnout ti, kteří se báli války a snažili se před ní utéct, protože se jich svým »hrůzným pařátem dotkla«. Jenže, když Evropa byla tak vstřícná, když paní Merkelová je vlastně přišla »skoro uvítat« a nabídla jim podmínky, kterých nikdy nemohli dosáhnout doma, dostali nápad i jiní, než ti, co skutečně trpěli. Ty podmínky byly totiž nesmírně lákavé. Přišli a jsou tu. Co však s nimi? Druhé země než Německo vstřícné sice tak nebyly, ale zkuste zastavit řítící se vlak? Jsou i země, které paušální příjem migrantů odmítly, ale jsou samy příliš slabé, aby mohly příliv migrantů, i když po prvních vlnách se zmenšující, zastavit. Je na ně vyvíjen stálý tlak, aby povolily a závazek Angely Merkelová se alespoň trochu přesunul na jejich bedra, tedy bedra jejich obyvatel. Mezi nimi jsme i my.

A jsme u dalšího problému, jímž jsem začal. U muslimského fanatismu, u myšlení, že má víra je výše všech, že Evropané budou se přizpůsobovat jejich tradici a ne naopak. Přitom jsou hosty. Přicházejí chudí a nemajetní, ti kteří všechno nebo leccos ztratili, přicházejí však i ti, a těch je nyní zřejmě většina, kterým jde o lepší životní podmínky, o příspěvek, který jim umožní dobře žít. Budou tady v Evropě, jak se domnívali němečtí ekonomové a sama premiérka, chtít pracovat a to mnohdy na podřadných místech, protože na ta nepodřadná jim chybí kvalifikace a zkušenosti? Zatím se ukazuje, že zájem o práci je menší, jak víme z Německa, než zájem o prostředky, které jim dávají státy a zvláště pak takové, jako je právě SRN, Anglie či Švédsko. Je tu však i onen zmíněný požadavek, že Evropa bude vnímat jejich zvyky a přizpůsobí se, tedy stoupencům muslimské víry. Přitom, pokud Evropané přijdou do jejich zemí, podřídit se musí oni.

To všechno bychom měli mít na paměti, když jde o jednání o migračních otázkách. Proto na rozdíl od pravdoláskového chápání problému se domnívám, že postoj Andreje Babiše v této věci je správný.

Václav ŠENKÝŘ, předseda Kontrolního výboru města Děčína (KSČM)