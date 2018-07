Putin nabídl uspořádat referendum o Donbasu

Ruský prezident Vladimir Putin při pondělní schůzce v Helsinkách svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi navrhl uspořádat referendum v povstalci ovládaných oblastech Donbasu, které by pomohlo vyřešit konflikt na východě Ukrajiny.

Uvedla to v pátek agentura Bloomberg s odvoláním na dva zdroje obeznámené s Putinovým vystoupením před ruskými velvyslanci za zavřenými dveřmi.

Trump na Twitteru označil schůzku s Putinem za velký úspěch a bez dalších podrobností se zmínil o tom, že jednal mj. o Ukrajině. Podrobnosti ohledně toho, o čem oba prezidenti hovořili, zůstávají ale skrovné. Putin podle agentury Bloomberg vykreslil svůj návrh ohledně referenda pod mezinárodním dohledem na východě Ukrajiny jako důkaz snahy vyřešit čtyři roky trvající konflikt.

Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov na mezinárodní konferenci v Moskvě informaci o referendu potvrdil. Řekl, že tato otázka byla na summitu projednávána a že Putin předložil Trumpovi konkrétní návrhy, jak ukrajinský konflikt ukončit. Antonov byl členem delegace, která v pondělí v Helsinkách s ruskými partnery jednala. Dvouhodinové důvěrné schůzky Putina s Trumpem se ale stejně jako žádný ze členů ruské či americké delegace nezúčastnil.

Oficiální místa v Kyjevě zatím k informacím o možném referendu mlčí. Jen bývalý ukrajinský ultrapravicový premiér Arsenij Jaceňuk, předseda strany Lidová fronta podporující vládu, v pátek takovou možnost odmítl. Kyjev prý nabídl oblastem ovládaným povstalci autonomii pod svou vládou a podporuje myšlenku rozmístit zde mezinárodní mírové síly.

V Donbasu povstalci v květnu 2014 uspořádali referendum o vyhlášení nezávislosti, které USA a EU odmítly. Rusko uvedlo, že respektuje hlasování, podle kterého 96 % voličů podpořilo odtržení od Ukrajiny. Vloni Putin naštval ukrajinského prezidenta Petro Porošenka rozhodnutím uznávat dokumenty a doklady vydané povstalci.

Igor Plotnickij, jeden z vůdců povstalců na Donbasu, tvrdí, že kdyby se na východě Ukrajiny konalo referendum, dopadlo by stejně jako na Krymu, který hlasoval pro připojení k Rusku. Podle zdroje agentury Interfax ale návrh na donbaské referendum, projednávaný na summitu v Helsinkách, s krymským scénářem nepočítá.

Slováci na Krym

Na Krym se nicméně chystá několik poslanců NR SR. Návštěvu plánují na začátku srpna. S odvoláním na vyjádření nezařazeného poslance Petera Marčeka, který cestu organizuje, o tom ve čtvrtek informovala slovenská média. Ukrajinský velvyslanec na Slovensku Jurij Muška plány zákonodárců kritizoval a vyhrožoval jim, že se pro Kyjev stanou do budoucna personami non grata. »Pojedou poslanci a podnikatelé jako soukromé osoby v době svého volna. Toto území (Krym) odjakživa patřilo Rusku,« řekl Marček a trefně dodal, že lidská práva nejsou porušována na Krymu, ale na Ukrajině. Složení delegace Marček neupřesnil.

»Pokud se jakýkoliv občan, natož poslanec Národní rady, rozhodne kamkoliv vycestovat, žádný velvyslanec nebude říkat, zda tam jet má, nebo nemá. Pokud se poslanec Národní rady rozhodne jet nejen na Krym, ale třeba i na Měsíc, nikdo ho nemůže zastrašovat,« napsal šéf NR SR Andrej Danko v prohlášení. Dodal, že Muška opakovaně porušuje protokol a nevhodným způsobem se vyjadřuje o slovenských poslancích a o představitelích Slovenska. Jedno je jisté. Takové vyhrožování ze strany Ukrajiny rozhodně nemá co dělat s demokracií!

Pozor na Ukrajinu a Gruzii

Ruský prezident Vladimir Putin týž den varoval před sbližováním s Gruzií a Ukrajinou pakt NATO. Tuto útočnou vojenskou alianci vnímá Moskva jako nepřátelské uskupení a vyjadřuje výhrady proti jejímu dalšímu rozšiřování. »Budeme reagovat úměrně na podobné agresivní kroky, které představují přímé ohrožení Ruska,« prohlásil Putin na poradě s ruskými velvyslanci svolanými do Moskvy. »Naši kolegové, kteří se snaží situaci zhoršit a usilují o vtažení mj. Ukrajiny a Gruzie na oběžnou dráhu aliance, by měli uvažovat o možných důsledcích takové nezodpovědné politiky,« dodal.

»Klíč k zajištění stability tkví zejména v rozšiřování spolupráce a obnovování důvěry, a ne ve vytváření nových základen a vojenské infrastruktury NATO u ruských hranic,« apeloval ruský prezident. Putin na poradě podle ČTK také uvedl, že o věci jednal s Trumpem v pondělí v Helsinkách.

Server Newsru.com připomněl, že proti případnému vstupu Ukrajiny a Gruzie do NATO se Putin ohradil také v nedávném rozhovoru v televizi Fox News v Helsinkách. Přislíbil tehdy, že ruská reakce na přiblížení NATO k ruským hranicím bude krajně negativní.

Bohužel v reakci na to generální tajemník paktu Jens Stoltenberg během schůzky s gruzínským premiérem Mamukou Bachtadzem prohlásil, že Rusko nemá právo rozhodovat za jiné země, co mají či nemají udělat.

Putin na poradě velvyslanců také varoval, že vidí vážná rizika vyhrocení konfliktu právě na Donbasu.

Pozvání do Bílého domu

Nicméně i tak je tu další posun. Politickou debatu v USA rozbouřenou dohady o výsledcích helsinského summitu v pátek ještě víc rozjitřila informace o pozvání Putina do Bílého domu, které měl do Moskvy předat bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton. Zpráva zaskočila americké politiky, špičky zpravodajských služeb a zřejmě i Moskvu, která ještě ve čtvrtek dávala najevo, že o dalším rusko-americkém summitu nic neví.

Datum budoucího summitu nebylo upřesněno, americká média ale nevylučují, že by se mohl uskutečnit během zářijové schůze Valného shromáždění OSN. Trump, který přitom o den dříve prohlásil (v rozporu s děním v Helsinkách), že za (údajné) vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016 je přímo zodpovědný Putin, najednou veřejnosti vzkázal, že se na druhou oficiální schůzku s ruským vůdcem těší.

Zpravodajský server Politico v pátek napsal, že v důsledku »tragického výkonu« Trumpa na summitu v Helsinkách nálada mezi poradci v Bílém domě klesla na samé dno. Přestože prezident své výroky o oprávněnosti Putinových argumentů »technicky opravil«, poradci se obávají, že Trump ruskému tvrzení o nevměšování do amerických voleb skutečně věří.

Pomoc Sýrii

Rusko mezitím zaslalo Spojeným státům podrobný návrh na organizaci návratu syrských uprchlíků, který přihlíží k ujednání prezidentského summitu v Helsinkách. Napsala to v pátek agentura TASS s odvoláním na prohlášení zástupce ruského ministerstva obrany. Americká strana podle něj »zpracovává ruské návrhy na financování obnovy syrské infrastruktury«.

Generálplukovník Michail Mizincev agentuře řekl, že už v nejbližší době by se do svých domovů mohlo vrátit 1,7 milionu syrských uprchlíků (zatím jich to učinilo 750 000). V 76 syrských městech a obcích, které byly nejméně zasaženy vojenskými operacemi, může být umístěno téměř 340 000 lidí, zejména uprchlíci usídlení v Libanonu a Jordánsku.

Od roku 2011 podle Mizinceva ze Sýrie uprchlo 6,9 milionu lidí, kteří dnes žijí ve 45 zemích světa. Nejvíc se jich uchýlilo do zemí hraničících se Sýrií, tedy do Turecka, Libanonu, Jordánska a Iráku.

S důchody opatrně

A ještě jednou Putin. Ten se při návštěvě Kaliningradu poprvé veřejně vyjádřil k návrhu kritizované penzijní reformy, který počítá s pozdějším odchodem do důchodu Rusů a Rusek. Novinářům řekl, že se mu zvýšení důchodového věku nelíbí, stejně jako většině ruských občanů i vládě. Konečné rozhodnutí o reformě podle něj ještě nepadlo.

Citlivý problém důchodového zabezpečení projednává v současné době ruský parlament, který ve čtvrtek schválil v prvním čtení vládní návrh. Počítá s posunutím hranice důchodového věku o pět let u mužů a o osm u žen, v obou případech na 65 let.

Roman JANOUCH