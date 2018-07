FOTO - archiv

Účelové nařčení vazaly Tel Avivu

Za chudobu obyvatel palestinského Pásma Gazy je prý zodpovědné palestinské hnutí Hamás, které vede údajně nemorální válku. Ve společném článku, který otiskl list The Washington Post, to napsali poradce a zároveň zeť amerického prezidenta Jared Kushner, americký velvyslanec v Izraeli David Friedman a zvláštní blízkovýchodní vyslanec Jason Greenblatt. Hamás v pátek v reakci naopak Kushnera označil za mluvčího izraelské okupace.

Autoři článku vyzývají Hamás, že pokud chce získat ekonomickou pomoc, musí skoncovat s násilím a vydat se mírovou cestou. Text prý klade důraz na ekonomický faktor mírového procesu.

»Mezinárodní dárci řeší dilema: Mají se snažit lidem pomáhat přímo i s rizikem, že mohou přispět k obohacení teroristů, nebo finance Hamásu zastavit a dívat se na to, jak lidé, jimž má Hamás vládnout, trpí?« táže se falešně »svatá« trojice. Tvrdí dále, že »není důvod, aby Palestinci jak ze Západního břehu Jordánu, tak z Pásma Gazy nemohli sdílet ekonomický úspěch a zapojit se do vzkvétající regionální ekonomiky - pokud nám umožní jim pomoci«. A že nepomáhali po několik předchozích let, kdy z území kontrolovaného Hamásem nevzlétla ani jedna podomácku vyrobená raketa či zápalná lahev?!

V textu se dále Hamásu doporučuje, aby změnil postoj k Izraeli. »Sedmdesát let po založení Izraele by bylo moudré, kdyby Hamás uznal, že existence Izraele je trvalou skutečností. Téměř všichni na Blízkém východě tento fakt přijali.« Přitom Hamás nejednou řekl, že je připraven uznat existenci Izraele, pokud ten uzná palestinský stát... Celý článek v Postu je ale jen směsicí překrucování příčiny a následku a ospravedlňování neospravedlnitelného (ze strany Izraele).

Mluvčí Hamásu Sámí abú Zuhrí řekl, že Kushner je jen mluvčím izraelské okupace. »Kushner s Greenblattem přijali (prolhaný) izraelský výklad a jejich agrese vůči Hamásu je výrazem pohrdání americké vlády.«

Pasivní Evropa

Nejen ministryně zahraničí EU Federica Mogheriniová ve čtvrtek, ale i německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) v pátek neodsoudily úspěšný izraelský pokus o uznání židovské nadřazenosti v Izraeli. Obě dámy podle ČTK sice rozumí tomu, že debata o zákonu, který Izrael definuje jako stát židovského národa, je kontroverzní, ale vměšovat se do ní (pohříchu) nehodlají.

Nový izraelský zákon vyvolává kontroverze kvůli tomu, že zemi definuje jako stát židovského národa a zároveň odebírá arabštině status jednoho ze dvou oficiálních jazyků. Uvádí se v něm také, že (nelegální) židovské osady na palestinských územích jsou národním zájmem a hlavním městem Izraele je celý Jeruzalém, což je de facto zavržení i posledních šancí na mírové řešení tamního konfliktu.

»Nechci se vměšovat do vnitřních záležitostí Izraele,« alibisticky konstatovala na dotaz novinářů německá kancléřka před dovolenou. Zároveň ale vyzdvihla nutnost ochrany menšin a vyjádřila pevné přesvědčení, že existuje právo na existenci židovského demokratického státu, stejně jako na existenci palestinského státu. I Německo na tom podle ní pracuje (jak neprozradila), ale pokrok je zatím vidět málo.

(rj)