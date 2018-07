FOTO - Pixabay

Na Kokořínsku vzplál další les, opět bude zasahovat vrtulník

Hasiči zasahují u dalšího lesního požáru na Kokořínsku. U obce Jestřebice hoří les na ploše přibližně 100 krát 150 metrů. V oblasti bude opět zasahovat vrtulník. Nový požár je vzdálený jen několik kilometrů od požáru lesa u Nosálova, který už mají hasiči pod kontrolou. ČTK to řekla mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

U Jestřebic hoří les v mimořádně obtížném terénu. Záchranáři proto budou hasit i z vrtulníku. Vak s vodou zavěšený pod helikoptérou už dnes požívali při likvidaci ohně u Nosálova. Kvůli novému ohni hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Při prvním požáru platil nejvyšší stupeň poplachu, odpoledne ho ale hasiči snížili na nejnižší.

U Nosálova oheň zničil zhruba hektar porostu. Požár se ale kolem 12:50 podařilo hasičům lokalizovat a kolem 18:30 už pouze prolévali zbylá doutnající ložiska vodou a chystali se na předání požářiště správcům Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. "Ti si to dohlídají do rána a v případě rozvoje požáru by nás znovu zavolali," uvedla Kereková.

Jak požár u Nosálova vznikl, zatím není jasné. "Jednou z pravděpodobných příčin je rozdělávání ohně," uvedla Kereková. Dodala, že hmotnou škodu budou hasiči teprve vyčíslovat ve spolupráci se správci chráněné krajinné oblasti.

Podle starostky Nosálova Lenky Střihavkové se požár týkal pouze lesního porostu a neohrozil zástavbu. "Je to mezi lokalitou Na Fučíkovském a obcí Příbohy, tam je to celé zalesněné," řekla ČTK starostka.

Zásah u Nosálova hasičům komplikoval obtížně přístupný terén. Problémem bylo podle mluvčí také panující sucho i vítr, který šíření požáru napomáhá. Také podle Střihavkové jsou stráně v místě požáru velmi špatně přístupné, navíc v obci už dlouho nepršelo.

