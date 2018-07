FOTO - Pixabay

Zeman a Babiš proti návrhu odborů

Prezident republiky Miloš Zeman se shodl s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO), že návrh odborů na růst platů ve veřejné správě o deset procent není adekvátní.

Alena Schillerová to v sobotu řekla po setkání s prezidentem republiky Milošem Zemanem a jeho expertním týmem na zámku v Lánech. Vláda počítá v návrhu státního rozpočtu na příští rok s růstem platů učitelů o 15 procent a u ostatních zaměstnanců, tedy hasičů, policistů či úředníků, s růstem o šest procent. Odbory navrhují desetiprocentní růst.

»Odbory požadují navýšení o deset procent, což by bylo dalších pět miliard korun navíc a shodli jsme se, že debatu sice musíme vést, ale takové navyšování platů není adekvátní,« uvedla Schillerová.

Vláda a odbory se nedohodly na růstu platů ve veřejném sektoru již na počátku července. Dále však budou jednat o několika variantách možného přidání, které má propočítat ministerstvo práce a sociálních věcí. Dohoda o tom, o kolik a od kdy si zaměstnanci státu a veřejných služeb polepší, by mohla padnout do poloviny srpna. »Chceme navyšovat především těm, kteří mají nejméně, například v kultuře, a nechceme plošné navyšování,« zopakoval v sobotu premiér Andrej Babiš.

»Nám by se určitě líbilo, kdyby bylo možné vyhovět požadavkům odborů, ale na druhou stranu – rozpočet má nějaké parametry, a nejde asi o to navýšit všem státním zaměstnancům plošně, pokud by nebyla jistota, že v následujících letech by těm lidem ty peníze nezůstaly, « reagovala pro náš list předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

MF chce uspořit 3,4 mld. Kč za neobsazená místa

Babiš se Schillerovou zároveň zopakovali, že návrh rozpočtu na příští rok klade důraz na školství, důchody, investice a dopravní infrastrukturu. Začátkem srpna by přitom měly podle ministryně financí začít pravidelné debaty ministerstva financí s ministry o rozpočtu jednotlivých resortů. »Z mého pohledu je vcelku pochopitelný postoj ministerstva financí a vlády, že chce nejprve srovnat, respektive dorovnat platy, které byly v minulosti nejvíce podfinancovány, « řekla Haló novinám Vostrá. Ministerstvo financí mimo jiné také navrhuje ve státním rozpočtu omezit neobsazená tabulková místa na úřadech, na která se vyplácejí peníze. Krácení se nemá týkat regionálního školství a parlamentních kapitol, uvádí materiál. Opatření by podle ministerstva mělo uspořit 3,4 miliardy korun a snížit počet míst o 2221.

Prezident Miloš Zeman se podle Schillerové také zajímal především o to, z čeho její ministerstvo vycházelo při sestavování návrhu státního rozpočtu. »Shodli jsme se na tom, že veřejné finance i údaje o ekonomice jsou velmi dobré,« řekla. Zároveň uvedla, že s prezidentem republiky nehovořili o jeho výhradách k navrhovanému schodku hospodaření státu v roce 2019 ve výši 50 miliard korun. Miloš Zeman v nedávném projevu v Poslanecké sněmovně řekl, že je pro deficit v době krize, ale ne v době růstu ekonomiky.

(ku)