Favorité na úvod ligy nezaváhali

Fotbalisté Sparty vstoupili úspěšně do nové prvoligové sezony a v úvodním kole na Letné porazili nováčka Opavu 2:0 díky gólům ze závěru utkání. Vítězně začali letošní ročník, který bude premiérově delší i o jarní nadstavbovou část, také obhájci titulu z Plzně i největší favorit na mistrovskou trofej – pražská Slavia. Ta měla papírově nejtěžšího soupeře, přesto kralovala.

Zatímco Plzeň v pátek a Sparta v sobotu se musely strachovat o vítězství do samého závěru, červenobílí v neděli na půdě Sigmy Olomouc, která v předešlé sezoně obsadila pohárovou čtvrtou příčku, vsítili dva góly již za první půlhodinu. Postupně se trefili Tecl a Stoch. Ve druhém poločase přidal navíc pojistku novic v červenobílem dresu Vladimír Coufal a hosté zvítězili 3:0.

To Slezané drželi na Spartě 72 minut senzační remízu, ale pak se z dálky trefil gabonský záložník Guélor Kanga a pojistku přidal Ghaňan Benjamin Tetteh tečovanou ranou. Pražané nad Opavou vyhráli v nejvyšší soutěži poosmé za sebou. Nováček se po 13 letech vrátil do ligy sympatickým výkonem, ale k bodům mu to nestačilo.

Obrat ve Zlíně

Nejzajímavějším duelem prvního kola se nakonec ukázal ten ve Zlíně. »Ševci« při debutu bývalého reprezentačního trenéra Michala Bílka po obratu zdolali Mladou Boleslav 3:2. Tu poslal do vedení už v sedmé minutě kapitán Marek Matějovský a v 64. minutě zvýšil Nikolaj Komličenko. Brzy poté však snížil Zoran Gajič a v 80. minutě vyrovnal Róbert Matejov. Ve druhé minutě nastavení rozhodl o výhře domácích Jean-David Beauguel.

»Když prohráváte 0:2, tak je těžké utkání otočit. Nám se to povedlo. Klíčem k obratu byla zlepšená koncovka. Měli jsme tlak, ale bohužel jsme dlouho netrefovali branku. V závěru jsme přeskupili trochu hru, náš tlak byl ještě větší. Měli jsme spoustu brankových příležitostí, kdy soupeř míč vykopával z prázdné branky. Jsme maximálně spokojeni,« řekl po zápase Michal Bílek.

Vítěznou premiéru zažil i slovenský kouč Zsolt Hornyák s Libercem, který zvítězil nad Karvinou 1:0. Domácí měli od začátku převahu, ale hosty dlouho držel brankář Martin Berkovec. Překonat ho dokázal až v 85. minutě krátce po příchodu na hřiště útočník Jan Pázler, letní posila z Hradce Králové. Na lavičce hostů nevyšla premiéra kouči Romanu Nádvorníkovi. Karviná v první lize neporazila Slovan ani na pátý pokus.

Krásný »přímák«

Příbram při obnovené ligové premiéře poslal do vedení proti Teplicím v 17. minutě Roman Květ, který se postavil k přímému kopu z téměř 40 metrů a tvrdou ranou nachytal brankáře Jakuba Diviše. Krátce po změně stran vyrovnal Patrik Žitný. V útočně hraném utkání zůstala řada dalších šancí nevyužita, a tak konečný stav zněl 1:1.

Zajímavostí je, že Květ přitom v 17. minutě původně neuvažoval, že by míč poslal na branku. »Ze začátku jsem nevěděl, co s míčem. Ale pak jsem si všiml, že fouká vítr na gólmanovu stranu a že není nikdo ve zdi, tak jsem se soustředil na to, abych trefil branku,« popisoval dvacetiletý příbramský odchovanec.

Průlom v Ďolíčku

To fotbalisté Bohemians 1905 vstoupili do nové sezony vítězstvím 2:1 nad Slováckem. Pražané rozhodli zápas prvního kola už v úvodním dějství, kdy se trefili Josef Jindřišek a z penalty Dominik Mašek. V 77. minutě snížil z pokutového kopu Vlastimil Daníček. »Klokani« v nejvyšší soutěži bodovali naplno po sedmi utkáních, naopak Slovácko protáhlo čekání na ligovou výhru na šest duelů.

Bohemians vyhráli v prvním kole po sedmi letech. »Jsou to nesmírně důležité tři body se soupeřem, s kterým nehrajeme rádi. Pokaždé je to nechutný protivník.

Jsme rádi, že ho máme za sebou, že jsme přerušili sérii sedmi zápasů bez vítězství a Bohemka po dlouhých letech získala v prvním kole tři body,« řekl trenér Bohemians Martin Hašek starší. Program prvního kola uzavře dnešní dohrávka mezi Ostravou a Jabloncem, druhé dějství je na programu zase za týden.

(koz, mak)

Sparta - Opava 2:0



Branky: 73. Kanga, 84. vl. Svozil. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. ŽK: Costa, Kanga -Kayamba, Schaffartzik. Poločas: 0:0. Diváci: 12 186.

SPARTA: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Frýdek - Kulhánek - Ben Chaim (78. Vukadinovič), Stanciu, Kanga, Plavšič (72. Šural) -Pulkrab (57. Tetteh).

OPAVA: Šrom - Simerský, Svozil, Hrabina - Zavadil (82. Jurečka), Schaffartzik - Kayamba, Kuzmanovič, Zapalač - Puškáč (73. Jursa), Juřena (78. Smola).



Zlín – M. Boleslav 3:2



Branky: 67. Gajič, 81. Matejov, 90.+2 Beauguel - 7. Matějovský, 64. Komličenko. Rozhodčí: Proske - Kotík, Pochylý. ŽK: Džafič, Beauguel - Diviš, Přikryl. Poločas: 0:1. Diváci: 3852.

ZLÍN: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák (73. Holík) - Železník (38. Poznar), Beauguel, Džafič (71. Hronek).

M. BOLESLAV: Kamenár -Pauschek, Takács, Král, Fabián - Hůlka, Matějovský (78. Hubínek) - Diviš (61. Mareš), Přikryl (88. Ladra), Konaté - Komličenko.



Liberec - Karviná 1:0



Branka: 85. Pázler. Rozhodčí: Julínek - Fišer, Podaný. ŽK: Nešický - Čolič, Panák, Moravec, Wágner, Dreksa, Ramírez. Poločas: 0:0. Diváci: 4548.

LIBEREC: Hladký - Mikula (82. Pázler), Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Malinský (61. Nešický), Ševčík, Potočný, Pešek (76. Koscelník) - Mashike Sukisa.

KARVINÁ: Berkovec - Čolič, Dreksa, Janečka, Tusjak - Panák -Moravec, Suchan (86. Ramírez), Budínský (70. Šisler), Letič (74. Kalabiška) - Wágner.



Příbram - Teplice 1:1



Branky: 17. Květ - 47. Žitný. Rozhodčí: Příhoda - Dobrovolný, Kříž. ŽK: Nový, Kilián, Tregler -Král, Žitný. Poločas: 1:0. Diváci: 3758.

PŘÍBRAM: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ (78. Grajciar) - Hlúpik (72. Katidis), Matoušek (85. Průcha), Fantiš - Slepička.

TEPLICE: Diviš - Vondrášek, Hošek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Moulis (72. Trubač), Hora, Žitný (85. Shejbal) - Vaněček.



Dukla - Plzeň 1:3



Branky: 7. Douděra - 69. Hořava, 71. vlastní Podaný, 88. Krmenčík z pen. Rozhodčí: Franěk -Moláček, Pospíšil. ŽK: Tetour, Holík (oba Dukla). Poločas: 1:0. Diváci: 5039.

DUKLA: Rada - Miloševič, Ostojič, Chlumecký, Podaný -Hanousek (83. Djuranovič), Tetour, Holík - Douděra (67. Bezdička), Holenda, Breda (79. Brandner).

PLZEŇ: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Procházka (57. Hořava), Hrošovský -Petržela, Čermák (57. Řezníček), Kopic (89. Kovařík) - Krmenčík.



Bohemians - Slovácko 2:1



Branky: 10. Jindřišek, 40. Mašek z pen. - 77. Daníček z pen. Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Hock. ŽK: Záviška - Petr, Juroška. Poločas: 2:0. Diváci: 4812.

BOHEMIANS: Fryšták - Dostál, Bederka, Šmíd, Bartek - Jindřišek -Reiter (73. Záviška), F. Hašek, Vaníček (78. Švec) - Mašek - Juliš (67. Kabajev).

SLOVÁCKO: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk -Janošek (46. Havlík) - Navrátil, Daníček, Machalík (36. Sadílek), Petr - Kuchta (84. Kubala).



Olomouc - Slavia 0:3



Branky: 21. Tecl, 30. Stoch, 74. Coufal. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Paták - K. Hrubeš (video). ŽK: Hušbauer, Ngadeu (oba Slavia). Poločas: 0:2. Diváci: 9548.

OLOMOUC: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach, Texl (46. Hála) - Zahradníček (59. Pilař), Houska, Falta -Nešpor.

SLAVIA: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Hušbauer - Stoch (90. Zelený), Sýkora, Zmrhal (85. Baluta) - Tecl (71. Škoda).



DALŠÍ PROGRAM / DOHRÁVKA 1. KOLA, dnes: 18.00 Ostrava - Jablonec (ČT sport), 2. kolo, pátek 27. července: 18.30 Mladá Boleslav -Olomouc (ČT sport), sobota 28. července: 17.00 Příbram -Bohemians, Opava - Zlín, Slovácko - Ostrava, 19.00 Slavia - Karviná (O2 TV Sport), neděle 29. července: 15.00 Teplice - Dukla, 18.00 Jablonec - Sparta (O2 TV Sport), pondělí 30. července: 18.00 Plzeň – Liberec (O2 TV Sport).

DRUHÁ LIGA / 1. KOLO: Ústí nad Labem -Sokolov 2:1 (2:1), Znojmo - Varnsdorf 1:1 (1:1), Pardubice - Vítkovice 3:1 (1:0), Prostějov - Vlašim 2:2 (1:1), Žižkov - Chrudim 1:1 (1:1), České Budějovice - Třinec 3:1 (0:0), Táborsko - Hradec Králové 0:1 (0:1), Zbrojovka Brno – Jihlava 1:3 (0:2).