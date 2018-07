FOTO - Pixabay

Pospíšilův asistent obchoduje s chudobou

Asistent předsedy TOP 09 a europoslance Jiřího Pospíšila Jan Zedník skoupil se svými partnery desítky bytů, často v lokalitách, kde většina nájemníků žije ze sociálních dávek. Uvedl to Český rozhlas Plus. Europoslanecký asistent Zedník, který se v Bruselu zabývá ochranou spotřebitele, nakoupil podle Českého rozhlasu spolu se svými obchodními partnery 116 bytů v Mostě a nedalekých Obrnicích. Nákup levných nemovitostí považuje Zedník za ideální investiční příležitost, řekl rozhlasu. Zároveň odmítl, že by důvodem k nákupu bytů ve vyloučených lokalitách byla jistota příjmů ze státních dávek na bydlení. Zedník je členem jihočeské ODS a europoslanec Pospíšil ho podle svých slov v europarlamentu »převzal« po jiné poslankyni. »Vyzval jsem pana Jana Zedníka, aby předložil veškeré podklady ke svému podnikání, které já osobně považuji za těžko obhajitelné,« reagoval na kauzu Pospíšil. »V případě, že se toto podezření potvrdí, rozvážu s ním pracovní poměr,« dodal.

(ste)