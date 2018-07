FOTO - Pixabay

USA riskují matku všech válek

Spojené státy zahajují skandální kampaň, která má za cíl znedůvěryhodnit íránské vedení. Záměrem je vyvolat nepokoje, přinutit Teherán ukončit (mírový) jaderný program a přestat podporovat radikály.

Agentuře Reuters to sdělily zdroje z amerických úředních kruhů obeznámené se situací. Íránský prezident Hasan Rúhání proto včera do USA vzkázal, že »Amerika by měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek«.

Podle současných i bývalých amerických úředníků představuje (lživá) kampaň íránské lídry v nelichotivém světle. Používá i zveličené informace a protiřečí jiným oficiálním prohlášením včetně těch, která učinily bývalé americké administrativy.

Washington vůči Teheránu přitvrdil od nástupu kontroverzního byznysmana Donalda Trumpa do úřadu prezidenta. Současná hlava USA v květnu vypověděla jadernou dohodu s Íránem z roku 2015.

Bílý dům se ke kampani odmítl vyjádřit a americké ministerstvo zahraničí odmítlo dodat podrobnější informace k roli ministra Mikea Pompea. Podle zdrojů ČTK na kampani spolupracují právě Pompeo s bezpečnostním poradcem Bílého domu Johnem Boltonem. »Pane Trumpe, nezahrávejte si s ocasem lva, mohl byste litovat.

Amerika by měla vědět, že mír s Íránem je matkou veškerého míru a že válka s Íránem je matkou všech válek. Vy nejste v pozici, abyste mohli íránský národ obrátit proti bezpečnosti a zájmům Íránu,« reagoval Rúhání. Vysoký íránský činitel, kterého oslovila agentura Reuters a který hovořil pod podmínkou anonymity, pak uvedl, že USA se marně pokoušejí podkopávat íránské vedení od islámské revoluce v roce 1979. »Neuspějí ani teď,« varoval.

Žádná ropa

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí už v sobotu pohrozil zablokováním vývozu ropy z Perského zálivu, pokud bude íránský ropný export zastaven. Usilují o to, jak jinak, USA, jež vypověděly svou účast v mezinárodní dohodě o íránském jaderném programu a chtějí obnovit protiíránské sankce.

Chameneí na setkání se zástupci ministerstva zahraničí zopakoval pohrůžku Rúháního o zablokování ropného exportu. Prezidentovo prohlášení, že nebude-li se vyvážet íránská ropa, pak se nebude vyvážet ničí ropa, je významné a odráží politický přístup Íránu, uvádí se na Chameneího webové stránce.

Rúhání předtím řekl, že je Írán schopen narušit vývoz ropy z okolních zemí. Reagoval na snahu USA přimět státy, aby zastavily nákup íránské ropy. Írán už v minulosti hrozil zablokováním Hormuzského průlivu, jímž vede hlavní trasa ropných tankerů z Perského zálivu. I v minulosti byly příčinou hrozeb nepřátelské aktivity USA. Průlivem proplouvají tankery z Íránu, Iráku, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru, Saúdské Arábie a SAE. Objem tvoří až 50 % celkového vývozu Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Chameneí řekl zástupcům ministerstva zahraničí, aby odmítli rozhovory s USA. »Na slovo a dokonce ani na podpis Američanů se nedá spolehnout, proto je vyjednávání s Amerikou zbytečné,« řekl Chameneí. Podle něj by bylo vyjednávat s USA zřejmým omylem.

(rj)