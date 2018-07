Velmi podlý ukrajinský útok

Ukrajina jedná se Spojenými státy a evropskými »spojenci« o zavedení sankcí proti ruským přístavům v Černém moři. V kyjevské televizi 112 Ukrajina to v sobotu řekl ministr infrastruktury Volodymyr Omeljan.

Opatření by prý mělo být odvetou za údajné ruské pokusy o blokádu Azovského moře, která vznikla dokončením mostu spojujícího osvobozený Krym s ruskou pevninou.

Jednáme s našimi americkými i evropskými partnery o reakci na stavbu Krymského mostu, který odřízl region Azovského moře i s ukrajinskými přístavy, řekl ministr. »Rusové za stavbu mostu draze zaplatí,« hřímal.

Stavbu velkého mostu mířícího z ruské Krasnodarské oblasti na území Krymu dokončilo Rusko letos v květnu. Devatenáctikilometrový most za 228 miliard rublů (téměř 80 miliard korun) přehradil Kerčský průliv, který Azovské moře odděluje od Černého. Na březích Azovského moře se nacházejí ukrajinské přístavy Mariupol a Berďansk.

Krymský most je pro lodní dopravu otevřen, ale podle ukrajinských médií ruské úřady od počátku května u něj zastavily téměř stovku ukrajinských lodí směřujících do Azovského moře kvůli kontrole (což se Kyjevu kupodivu nelíbí - asi má co skrývat). Ministr Omeljan podle ČTK minulý týden na zasedání ukrajinské vlády navrhl, aby ukrajinské úřady odvetou zahájily pravidelné prohlídky všech ruských lodí, které do Azovského moře vplují...

(rj)