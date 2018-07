FOTO - archiv

Lavrov lobboval za lobbistku

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v telefonátu se svým americkým protějškem Mikem Pompeem intervenoval za okamžité propuštění Rusky Mariji Butinové, která je v USA ve vazbě pro podezření z nezákonného lobbingu pro Rusko.

Oznámila to v sobotu agentura TASS. Podle ruského ministra jsou obvinění vznesená proti mladé Rusce vymyšlená. Butinová byla zadržena minulou neděli ve Washingtonu. Devětadvacetiletá rusovláska byla obviněna, že v USA politicky působí ve prospěch cizí vlády, aniž to oznámila americkým úřadům. Hrozí jí za to až desetiletý trest vězení. Zveřejněné důkazy však pochopitelně veškeré žádné...

Američtí vyšetřovatelé mají ovšem prý zároveň podezření, že udržuje kontakty s ruskou rozvědkou. Podle televize NBC k projednávání kauzy ministerstvo spravedlnosti USA přizvalo prokurátorku Deborah Curtisovou, specialistku na kontrašpionáž. Butinová údajně ve Spojených státech působila z pověření náměstka guvernérky ruské centrální banky Alexandra Toršina, který má blízko ke Kremlu.

Lavrov podle TASS hovořil s Pompeem o perspektivách normalizace rusko-amerických vztahů. Při této příležitosti prohlásil, že obvinění vznesená proti Butinové jsou smyšlená, a žádal, aby ji americké úřady co nejdřív propustily. Jednání americké justice je pro Moskvu nepřijatelné, řekl.

Ruský ministr s Pompeem hovořil rovněž o řešení syrské krize a o denuklearizaci Severní Koreje, uvedla ruská agentura bez dalších podrobností. Dodala, že jejich rozhovor navazoval na ruskoamerický summit z počátku minulého týdne.

Míč pod drobnohledem

Američané ale místo účelových obvinění řeší merunu... Originální fotbalový míč s emblémem mistrovství světa, který před týdnem na summitu v Helsinkách věnoval ruský prezident Vladimir synovi Barronovi, který soccer rád hraje. Už krátce po summitu ale dar vyvolal trapné uštěpačné poznámky amerických politiků.

Republikánský senátor Lindsey Graham, častý kritik prezidenta, vyslovil podezření, že uvnitř míče je odposlouchávací zařízení. Přes práh Bílého domu by se prý neměl nikdy dostat. K pečlivé prověrce fotbalového náčiní z dílny firmy Adidas vyzval i ředitel amerických zpravodajských služeb Dan Coates.

Podle některých amerických komentátorů ale Putin Donaldu Trumpovi, skončil nejprve sice v rukou Trumpovy ženy Melanie, ale nekonec zůstal u americké prezidentské ochranky. Informoval o tom v sobotu americký tisk. Jako všechny dary pro hlavu státu, musí být i míč podroben pečlivé prověrce tajných služeb.

Trump na tiskové konferenci po setkání s Putinem míč převzal s tím, že ho předá 12letému může být problém i jinde (než u směšných konspirátorů): americký zákon prezidentům zakazuje, aby od cizích vlád přijímali dary v hodnotě větší než 390 dolarů (8600 korun).

Podobné míče přivezla podle ČTK v roce 2011 spolu s dalšími dárky dětem prezidenta Baracka Obamy do Washingtonu už německá kancléřka Angela Merkelová. Protože cena dosáhla částky 557 dolarů, dary nedostaly Obamovy dcery Sasha a Malia, ale skončily v prezidentském archivu. V roce 2016 je následoval fotbalový dres s podpisem hvězdného Argentince Lionela Messiho, který Obama v závěru svého mandátu dostal z Mexika. Odhadní cena: 1700 dolarů.

Vše teď závisí na ocenění Putinova daru, takže Barron Trump má stále naději. Na webu společnosti Adidas míč se znakem fotbalového mistrovství stojí 165 dolarů, tedy hluboko pod přípustnou hranicí. I kdyby ji cena překročila, má však Trump podle agentury Bloomberg ještě jednu možnost -může míč pro syna z archivu vykoupit...

(rj)