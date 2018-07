Peter Olayinka pózuje s červenobílým dresem. FOTO – slavia.cz

Slavia má Olayinku. Za 83 milionů!

Pražská Slavia získala nigerijského útočníka Petera Olayinku z belgického Gentu jako nejdražší posilu v historii. Za dvaadvacetiletého fotbalistu podle klubového webu zaplatila 3,2 milionu eur (asi 83 milionů korun).

Přestupovou částkou Olayinka překonal rumunského záložníka Alexandrua Balutu, kterého Slavia na konci června koupila za 68 milionů korun z Craiovy. Rekordmanem české ligy je další rumunský záložník Nicolae Stanciu. Ten v zimě přišel do konkurenční Sparty z Anderlechtu Brusel údajně za 117 milionů korun. »Peter Olayinka definitivně hráčem Slavie. Hodnota transferu je 3,2 milionu eur a ve smlouvě není žádná výstupní doložka,« uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Olayinka, který se Slavií podepsal čtyřletou smlouvu, už v české lize působil. V sezoně 2016/2017 během hostování v Dukle zaznamenal v 29 zápasech šest branek a tři asistence.



Univerzální hráč



Olayinka má za sebou také angažmá v albánských klubech Bylis Ballsh a Skenderbeu Korce. V minulé sezoně na hostování ve Waregemu odehrál 40 soutěžních utkání, v nichž si připsal 11 branek a 15 asistencí.

»Když jsem se dozvěděl o možnosti jít do Slavie a vrátit se do Prahy, byl jsem šťastný. Prahu znám a láká mě to, protože Slavia je špičkou českého fotbalu, « řekl Olayinka, který je velkým univerzálem a může nastupovat jako střední i podhrotový útočník, křídelní hráč nebo ofenzivní záložník.

»Skvělá šance!«

Olayinkův příchod naznačil Tvrdík už v pátek na Twitteru. Slavia usilovala o nigerijského útočníka delší dobu, původně z přestupu sešlo kvůli tomu, že vršovický klub za něj odmítl zaplatit požadovaných osm milionů eur (asi 207 milionů korun). »Když jsem působil v Dukle, tak se Slavia stala mistrem ligy. Dovedu si představit, že Slavia bude opět šampionem a já jím chci být také. Je to pro mě skvělá šance,« doplnil rodák z Ibadanu.



NEJDRAŽŠÍ PŘESTUPY ČESKÉ LIGY / 117 - Nicolae Stanciu, Anderlecht - Sparta (2018) / 83 - Peter Olayinka, Gent - Slavia (2018) / 76 - Tal Ben Chaim, Maccabi Tel Aviv - Sparta (2017) / 73 - Václav Kadlec, Midtjylland - Sparta (2016) / 68 - Alexandru Baluta, Craiova - Slavia (2018) / 52 - Semih Kaya, Galatasaray - Sparta (2017) / 35 - Szilárd Németh, Slovan Bratislava - Sparta (1997), Bogdan Vatajelu, Universitatea Craiova - Sparta (2017) / 34 - Štěpán Vachoušek, Teplice - Slavia (2002) / 32 - Gino van Kessel, Trenčín - Slavia (2016).

(zr)