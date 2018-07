Ilustrační foto - wikimedia commons

Snaha zhatit Nord Stream 2

Německý ústavní soud zamítl žádost ekologické organizace o zastavení výstavby plynovodu Nord Stream 2, který má do Německa přivádět z Ruska plyn po dně Baltského moře. Informovala o tom ve čtvrtek agentura DPA, podle které tak může stavba potrubí v německých výsostných vodách pokračovat.

Německý ústavní soud se sídlem v Karlsruhe zamítl ústavní stížnost ekologické organizace Svaz na ochranu přírody Německa (NABU), která chtěla docílit zastavení výstavby plynovodu Nord Stream 2. Zároveň odmítl vydat i předběžné opatření, o které ekologové žádali. Žádost o vydání předběžného opatření, kterým by se pozastavila platnost stavebního povolení, už na konci května zamítl i nejvyšší správní soud spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko, v níž plynovod Nord Stream ústí.

Projekt Nord Stream 2 je v podstatě rozšířením současného potrubí. Od konce příštího roku by mělo z Ruska do Německa ročně proudit až 55 miliard krychlových metrů zemního plynu. Proti plynovodu Nord Stream 2 dlouhodobě protestují některé státy střední a východní Evropy včetně Polska či Ukrajiny. Bojí se vyšší energetické závislosti na Rusku. Proti se stavějí také Spojené státy. Americký prezident Donald Trump u příležitosti nedávné návštěvy Evropy kritizoval Německo, které podle něj na jedné straně žádá pakt NATO o ochranu před Moskvou a na druhé straně Rusku hradí miliardy za plyn. Trumpova kritika souvisela mimo jiné se snahou USA prodávat do Evropy více svého zkapalněného plynu. To je skutečný důvod podobných snah, jaké nevyvíjí jen NABU.

(ava, čtk)