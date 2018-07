Ilustrační FOTO - Haló noviny

Aulická: Pětistovka lidi v malých obcích neudrží

Podpořit a udržet lidi, kteří žijí v malých obcích ve znevýhodněných lokalitách, má podle KDU-ČSL sleva 500 Kč měsíčně na sociálním pojištění pro zaměstnance trvale žijící v obcích do 500 obyvatel. Stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová (KSČM) to však považuje za nesmysl.

»Návrh změny zákona reaguje na dlouhodobý negativní trend, kdy dochází k významné polarizaci obcí v závislosti na jejich geografické poloze. V jádrových oblastech a v metropolitním zázemí obce rostou. Počet i zalidnění obcí v periferních oblastech naopak prudce klesá,« tvrdí lidovečtí poslanci. Podle nich tak dochází k regionální i velikostní diferenciaci obcí, přičemž nejohroženější jsou ty s nejméně obyvateli a nejvíce vzdálené od nejbližší obce s rozšířenou působností.

»Po přečtení podaného návrhu poslanci za KDU-ČSL můžu s údivem chvíli přemýšlet, zda to opravdu myslí vážně, nebo si z obyvatel tohoto státu dělají srandu. Okamžitě mě pouze napadá, že neznají realitu situace, protože by takový návrh nemohli vůbec podat,« reagovala bezprostředně pro náš list místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny a stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová. Uvažovat o pomoci malým obcím do 500 obyvatel slevou na sociálním pojistném ve výši 500 Kč každému zaměstnanci, který pobírá mzdu do výše 1,5násobku průměrné mzdy, označila za holý nesmysl. »Pokud si naši kolegové myslí, že tímto zachrání kolabující situaci vylidňování nejmenších obcí, jsou na velkém omylu. Nejdříve by se měli zamyslet, proč k tomu vlastně dochází, což možná měli v úmyslu, protože se opírají i o studii ministerstva pro místní rozvoj, bohužel se ale navržená změna zcela míjí účinkem,« dodala Aulická.

Místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny a stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Poslanci KDU-ČSL podle svých slov sledují trend, kdy se počet obcí nad 500 obyvatel i počet jejich obyvatel zvyšuje a počet obcí do 500 obyvatel i počet jejich obyvatel neustále klesá. V nejhorší situaci se nacházejí obce do 200 obyvatel, což souvisí především se vzdáleností od center zaměstnanosti.

KSČM: Chce-li stát pomáhat, nechť použije daně

V důvodové zprávě k předložené novele zákona o pojistném na sociální zabezpečení uvádějí, že v letech 2001–2015 se počet obcí do 200 obyvatel snížil o 118 a o 18 380 se zmenšil počet lidí v nich. Ve stejných letech se pak o 35 snížil počet obcí do 500 obyvatel a ubylo v nich 8480 obyvatel. »Tento nepříznivý trend dále ještě prohlubuje skutečnost, že některé územní jednotky vykazují znaky a charakteristiky tvořící předpoklad relativně nepříznivého rozvoje populačního, stavebního, kulturního, ekonomického, sociálního aj.,« tvrdí lidovci s tím, že zůstat v obci s nízkým počtem obyvatel, často v odlehlé lokalitě, je náročné, lidé odcházejí, čímž dochází k úpadku těchto obcí i celých oblastí.

Aulická však připomněla, že malé obce se s poklesem obyvatel potýkají už přes 25 let. »Zaměstnavatelé, kteří drželi obce u běžného života, byli zlikvidováni, rozprodáni atd. Kvůli ekonomickým tlakům do těchto malých obcí přestala jezdit častá pravidelná veřejná doprava. Postupně se výrazně omezila i síť dostupné zdravotní pomoci, běžné služby jako pošta nebo Policie ČR. Obchod s potravinami se stal také většinou velkou neznámou, vše se přemístilo do větších obcí a měst,« zdůraznila poslankyně KSČM. Je přesvědčena o tom, že právě z těchto důvodů byly nejmenší obce odsouzeny již dopředu k postupnému zániku. Pokud lidé, kteří v nich bydlí, nevlastní auto, je pro ně život na venkově vlastně nemožný. A nejedná se podle Aulické jen o nejmenší obce, ale tvrdé dopady jsou i u těch do dvou tisíc obyvatel.

»Sleva na pojistném ve výši 500 Kč měsíčně nikomu nepomůže, náklady na dopravu se pohybují v tisících. Návrh může přinést pouze snížení příjmů do důchodového pojištění, tedy průběžného systému, kde, jak všichni víme, peníze stále chybí, i když jsou předchozí dva roky přebytkové,« míní Aulická. Nicméně systém je podle ní ohrožen nedostatkem financí dlouhodobě, a pokud nastane krize, která se předpokládá, bude každá koruna dobrá. I proto KSČM otevřeně říká, že jakékoliv snížení na sociálním pojistném je nemyslitelné, a pokud chce stát pomáhat, měl by to vždy řešit přes daňovou oblast.

(ku)