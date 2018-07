Táňa Fischerová (vlevo) a Markéta Mottlová během akce.

Je česká společnost připravena vyslat na Hrad ženu?

U příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů, který připadl na 19. červen, uspořádalo Velvyslanectví Kanady ve spolupráci s Českou ženskou lobby (ČŽL) a Fórem 50 % diskusi věnující se zastoupení žen v české politice. Hovořilo se také o možné budoucí prezidentce.

Ve čtvrtek 14. června se na kanadském velvyslanectví sešly osobnosti z různých oblastí českého veřejného života a diskutovaly na téma »První česká prezidentka?«. »Pro kanadskou vládu je posílení účasti žen v politice a rovnoprávnost mužů a žen jedněmi z klíčových priorit. Osobně věřím, že více žen v rozhodovacích pozicích dnes potřebujeme víc než kdy jindy. Současný svět čelí obrovským výzvám a jsem přesvědčena, že ženy mohou při řešení těchto problémů sehrát velice pozitivní roli,« uvedla při zahájení velvyslankyně Kanady Barbara C. Richardsonová.

»Zanedlouho oslavíme 100. výročí volebního práva českých žen (zavedeno v roce 1919, čímž se první ČSR stala v tomto smyslu velmi pokrokovou zemí). Zatím jsme se stále ještě nedočkali ani české premiérky ani prezidentky. V posledních prezidentských volbách dokonce na post prezidenta kandidovali pouze muži. Je čas to změnit,« vysvětlila ředitelka ČŽL Hana Stelzerová důvod, proč v minulém roce lobby společně s Fórem 50 % zahájila kampaň Čas na první českou prezidentku. Cílem kampaně je vyhledávání zajímavých ženských osobností, které by se mohly ucházet o post prezidentky.

Zastoupení žen v české politice je dlouhodobě nízké, na žádné úrovni zatím nepřekročilo kritickou hranici 30 %. Nedávno jmenovaná španělská vláda, kde většinu tvoří ženy, pak ukazuje pozitivní dopad zákonem daných kvót pro ženy a muže na kandidátních listinách, které Španělsko dodržuje již deset let. »Pro příklady ovšem nemusíme chodit tak daleko – ženu premiérku mělo či má i sousední Slovensko a Polsko. Nelze se proto vymlouvat na zvláštní historické podmínky, které zvyšování zastoupení žen v politice brání,« řekla Veronika Šprincová, ředitelka Fóra 50 %.

Nastal tedy čas na první českou prezidentku? Mezi přítomnými na této konkrétní akci panovala shoda na tom, že je třeba usilovat o zvýšení zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, a to včetně těch nejvyšších. Z přátelské diskuse vyplynulo, že pro zvolení první ženy do prezidentského úřadu je zapotřebí podporovat více žen, které by se o kandidaturu ucházely. Pro úspěšnou kampaň je pak nutné mít dobrou znalost českého politického prostředí a naslouchat občanům a občankám. Je však otázkou, zda je česká společnost na ženu prezidentku připravena…

Česká ženská lobby je síť neziskových organizací, která hájí práva žen v ČR. Má 33 členských organizací. Je součástí Evropské ženské lobby. ČŽL se hlásí k feministickému přesvědčení, že ženy mají právo na politickou, společenskou a ekonomickou rovnost s muži. Prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.

(za)

FOTO - ČZL