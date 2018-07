Ilustrační FOTO - Haló noviny

Evropské dotace na úspory energie čerpáme pomalu

Čerpání evropských dotací na úspory energie je pomalé a proces schvalování žádostí o dotace dlouhý. Úspory energie tak byly ke konci loňského roku minimální. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Kontroloři prověřili postup ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podnikání a inovace při rozdělování dotací. Zaměřili se na poskytování a čerpání evropských peněz z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které mají pomoci dosáhnout trvalých úspor energií v průmyslovém sektoru. EU připravila pro ČR na úspory energie v rámci tohoto programu v období 2014 až 2020 přibližně 22 miliard Kč. »Na konci roku 2017 byla vyčerpána pouze tři procenta z těchto peněz, tedy přibližně 600 milionů Kč,« zjistil NKÚ.

Podle ministerstva energetické úspory razantně stoupnou až v následujících letech, jak budou postupně končit i víceleté projekty. »Aktuálně je z programu cca 740 milionů Kč proplaceno, 662 projektů má vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, což v souhrnné výši dotace představuje cca čtyři miliardy Kč,« uvedla v reakci pro ČTK mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová. V procesu hodnocení žádostí, schvalování výběrovou komisí a přípravou k vydání rozhodnutí je aktuálně cca 1500 žádostí v celkové výši dotace 6,9 mld. Kč, dodala.

Dalším důvodem, který se podle NKÚ negativně podepsal na nízkých úsporách, byl i dlouhý proces schvalování žádostí. Loni trvalo posouzení projektové žádosti v průměru »dlouhých 404 dnů«, uvedl NKÚ.

Nedostatky kontroloři odhalili i u příjemců dotací. Například část z nich si nechala proplatit i nezpůsobilé výdaje, nedostatky byly i u výběrových řízení. »Některým z těchto nedostatků by bylo možné předejít, pokud by byl kontrolní systém MPO účinnější,« míní NKÚ.

Peníze tzv. zadarmo mohou být hodně drahé

Podle stínového ministra průmyslu Pavla Hojdy (KSČM), jde však o velmi složitý proces. »Ty podmínky jsou poměrně složité, a také tím, že to zpravidla bývá zaměřeno na určitý segment, tak se stává, že prostředky, které jsou na to určeny, se nedají vyčerpat. Je to velice problematické a myslím si, že ministerstvo průmyslu a i ministerstvo pro místní rozvoj, která se touto problematikou zabývají, by měly hledat takové cesty pro Českou republiku, které jsou v ČR efektivní, tím myslím mimo jiné právě určení programů,« řekl Haló novinám.

Dodal, že ze své praxe v komunální a krajské politice ví, že i když na vypracování návrhů spolupracují specializované firmy, stejně tam je poměrně velká chybovost. »Takže není to vůbec jednoduché a někdy ty peníze, které jsou takzvaně zadarmo, tak jsou daleko dražší než peníze, které se potom v podstatě vydávají ze svého,« řekl.

ČR si stanovila, že do roku 2020 uspoří 51 petajoulů energie, přičemž k dosažení tohoto cíle měly výrazně přispět i evropské dotace. Jen díky nim se do roku 2020 mělo původně ušetřit 20 petajoulů energie. Na konci loňského roku ale podle NKÚ energetické úspory nedosahovaly ani jednoho procenta z této dílčí hodnoty.

EK letos dotační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Česku kvůli vysokému počtu pochybení pozastavila.

