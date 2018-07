Ilustrační FOTO - Pixabay

Školy opět dostanou peníze na plavání dětí

Také příští školní rok podpoří ministerstvo školství výuku plavání žáků základních škol, která je od loňského září povinná. Některým školám tak opět zaplatí dojíždění k bazénu a zpět.

V období od září do prosince se mezi ně chystá rozdělit 25 milionů korun z rozvojového programu. O tom, kolik škol peníze získá, rozhodne úřad do poloviny září. Školní plavání je od loňska povinné na prvním stupni základní školy. »V minulém volebním období jsme v podvýboru pro sport iniciovali povinnou výuku plavání v minimálním počtu čtyřiceti hodin rozdělených do dvou ročníků prvního stupně školní docházky. Zároveň jsme požadovali srovnání finančních podmínek pro jednotlivé školy, a to hlavně z důvodu dojezdové vzdálenosti míst výuky plavání, tedy do bazénů. Nechtěli jsme, aby rodiče nesli na svých bedrech finanční náklady - a pokud je něco ve škole povinné, musí být pro děti také bezplatné,« řekl Haló novinám člen školského výboru Sněmovny, místopředseda jeho podvýboru pro sport Ivo Pojezný (KSČM).

Děti v období mezi první a pátou třídou musí tedy ve výuce absolvovat alespoň 40 hodin plavání. O způsobu zařazení plavání do ročníků a rozvrhů rozhodují ředitelé jednotlivých škol.

Rozvojový program na podporu výuky plavání má za sebou dvě etapy. V první podpořil úřad 1080 škol, kterým přispěl na dopravu 18 milionů korun. Ve druhé etapě od ledna do června poslal do 1575 škol 38 milionů korun. V ČR je dohromady 4139 základních škol s prvním stupněm. Do budoucna plánuje ministerstvo jiné řešení úhrad za dopravu k bazénu, které by mělo být více systémové. Plavání by se mohlo podporovat například z ostatních neinvestičních nákladů, uvedl úřad.

Peníze z rozvojového programu jsou určeny pouze na dopravu žáků k bazénu a zpět. Výše příspěvku se počítá podle vzdálenosti násobené počtem cest a ministerstvem paušálně stanovené ceny za jeden kilometr. »Tato dotace může pokrýt celou úhradu za dopravu, a školy tak nebudou muset požadovat tyto peníze od rodičů žáků,« řekl náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl. Platy instruktorů i pronájem bazénu se už dříve hradily z veřejných rozpočtů.

Plavání je zdravé a výuka zachraňuje životy

Do loňska byla výuka plavání dobrovolná, podle České školní inspekce se do ní však zapojovalo přibližně 95 procent škol. Zavedení povinného plavání se dlouho odkládalo právě z důvodu jeho financování. Některým ZŠ působilo zavedení povinného plavání potíže. Jejich ředitelé si stěžovali na to, že je obtížné zapracovat ho do školního vzdělávacího programu tak, aby děti nepřišly o důležitou část ostatní výuky. Zařazení povinného plavání do programu školy v přírodě by sice zabralo méně hodin, není ale přijatelné např. pro některé rodiče, kteří by museli platit ubytování a stravu. Povinný plavecký výcvik také nesmí podle zákona zasahovat do víkendu.

Pojezný poukázal na to, že drtivá většina škol již zavedené plavání měla ve svých vzdělávacích programech, ale náklady na dopravu hradili rodiče. Někteří z nich si to bohužel nemohli dovolit. »To, že plavání je velmi prospěšný a univerzální sport, který stejně jako chůze využívá přirozený pohyb, znali už ve starém Řecku i Římě. I zde bylo plavání součástí vzdělání. Jsem velmi spokojený, že se podařilo napříč politickým spektrem bez výjimky tuto zásadní záležitost prosadit,« zdůraznil. Tvrdí, že pokud některé školy mají problém se zavedením povinného plavání a uvádějí jako důvod snížení počtu odučených hodin jiných předmětů, asi by měl ředitel rezignovat na svou funkci. »Pravděpodobně si neuvědomují, kolika dětem výuka plavání zachrání život a nemusím ani zdůrazňovat zdravotní prospěšnost. Každoročně projde plaveckým výcvikem více než 200 tisíc dětí,« dodal Pojezný.

Většina škol v uplynulém školním roce obdržela na dopravu částky v řádech tisíců až desetitisíců korun. Na výši dotace mají vliv různé faktory, např. různá vzdálenost od školy k bazénu, počet dětí a autobusů a organizace výuky. Některé školy začaly na plavání chodit loni, a budou pokračovat i v příštím roce. Pokud měly loni třeba jen jednu cestu do bazénu, obdržely zatím jen menší částku a o další peníze musely požádat v další etapě programu.

(ku)