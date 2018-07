Ilustrační FOTO - Pixabay

Amazon předvídá nepokoje

Pokud Británie opustí Evropskou unii bez dohody o brexitu, hrozí do dvou týdnů občanské nepokoje.

Myslí si to ředitel britské divize amerického internetového gigantu Amazon Doug Gurr. Amazon přišel s tímto varováním podle listu The Times jako první technologická firma na pátečním setkání zástupců velkých firem s novým britským vyjednavačem o brexitu Dominikem Raabem. S tímto nejhorším scénářem prý jeho firma ve svých plánech kalkuluje. Gurrova poznámka ostatní hosty velmi překvapila, někteří se k předpovědi Amazonu postavili skepticky. Že je odchod Británie z EU bez dohody nyní velmi pravděpodobný, řekl včera novinářům nový britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. Odůvodnil to tvrdým postojem vyjednavačů brexitu za EU, napsala agentura AP.

(čtk)