Nová ústava Kuby schválena

Kubánský parlament schválil návrh nové ústavy, která mimo jiné mění strukturu kubánské exekutivy a oficiálně uznává soukromé vlastnictví a volný trh.

Oznámila to tisková agentura Prensa Latina. Hlasování, po němž má do konce roku následovat referendum, bylo jednomyslné.

Kuba kvůli ekonomické stagnaci již několik let prochází obdobím opatrných reforem, které umožnily drobné soukromé podnikání či prodej bytů. Dosavadní ústava z roku 1976 ale oficiálně zakazovala příjmy, které pocházejí z »vykořisťování práce druhých«.

Nynější znění má »modernizovat kubánský sociálně ekonomický model«, aniž by země opustila doktrínu socialismu. Rozhodující role komunistické strany zůstane nedotčena, i když budování komunismu jako hlavní cíl režimu v novém znění oproti předešlému chybí.

Kuba v rámci nových regulací soukromého sektoru, která vstoupí v platnost v prosinci, omezí vydávání licencí pro podnikání na jednu osobu. Důvodem jsou obavy, že reformy, které by mohly otevřít ekonomiku, mohou být zdrojem nerovnosti, napsal list Granma.

Dlouho očekávané změny přicházejí poté, co vládnoucí komunistická strana přiznala chyby při zavádění ekonomických reforem. S reformami přišel Raúl Castro, který se ujal funkce prezidenta po svém bratrovi Fidelovi v roce 2008. Nová opatření jsou také prvním velkým politickým krokem nového prezidenta Miguela Díaze-Canela, který se ujal funkce po Raúlovi Castrovi letos v dubnu.

Podle nových pravidel se sníží počet kategorií, ve kterých je umožněno podnikání, na 123 z dosavadních 201. To má podle listu Granma snížit byrokracii a neznamená to, že by některé aktivity byly odebrány ze seznamu, ale budou seskupeny do širších kategorií.

Počet osob samostatně výdělečně činných vzrostl od roku 2010 téměř čtyřnásobně na více než 591 000. To představuje zhruba 13 % celkové pracovní síly, dodal list Granma.

Ústava nově zřizuje funkci premiéra a výkon prezidentské funkce omezuje na dvě pětiletá období. Zavádí také maximální věkovou hranici 60 let, kterou kandidát nesmí překročit v roce prvního zvolení. Prezident země nebude šéfem státní rady, nejvyššího výkonného orgánu země. Tato funkce přejde do pravomoci šéfa parlamentu.

(čtk)