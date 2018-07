Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vyšetřovací komise chce vyslýchat svědky, ti nepřicházejí

Prodej OKD vypadá z nynějšího pohledu hrůzostrašně. Novinářům to řekl po slyšení před sněmovní vyšetřovací komisí k OKD, která se prodejem těžařské firmy zabývá, někdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina.

»Z dnešního pohledu to samozřejmě vypadá hrůzostrašně. Tenkrát jsme si mysleli, že to koupí pan (Viktor) Koláček a že se bude těžit dalších 100 let, jak říkal vždycky. A to, že to prodal panu (Zdeňku) Bakalovi, to dneska dobře nevypadá, rádi z toho nikdo nejsme,« uvedl Pecina, který v minulosti také stál v čele antimonopolního úřadu a byl i ministrem vnitra.

Pecina dodal, že za privatizaci OKD nijak neodpovídal. »Já jsem to neprivatizoval. Já jsem byl zodpovědný za hornictví a nikoli za privatizaci. Za privatizace byl zodpovědný jiný náměstek, který asi bude vyslýchaný jindy. A dělalo to samozřejmě ministerstvo financí. Já jsem byl odborně zodpovědný za hornictví, to je pravda, ale privatizační smlouvu jsem nepřipravoval, neviděl, nekontroloval,« uvedl Pecina.

Na dotaz, zda má komise šanci privatizaci OKD prověřit, Pecina připomněl, že od prodeje menšinového státního podílu ve firmě už uběhlo 14 let. Bude tak podle něj záležet na tom, co vypoví lidé, kteří u privatizace byli. »To se uvidí, co o tom řeknou lidé, kteří to dělali, kdo smlouvu podepsal, kdo ji připravoval, na tom jsou na ministerstvu referátníky, ví se, kdo to dělal,« dodal.

Z velkých ryb se skoro všichni omluvili

Před komisi předstoupil také Kamil Rudolecký, který dříve působil v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rudolecký označil nabídkovou cenu za nízkou, vláda ji pak zvýšila.

Celkem mělo před sněmovní vyšetřovací komisí, vypovídat sedm lidí, dostavili se ale jen dva - Pecina a Rudolecký. Zbylí se omluvili, anebo vůbec nereagovali. Komise má v plánu do konce týdne vyslechnout 27 lidí.

»Nevíme momentálně, jak dalece bude harmonogram komise naplněn, ti, co si obsílku převzali, ale neomluvili se a nedostavili se, by měli být předvedeni Policií ČR, pro ty, co si obsílku převzali a omluvili se, bude stanoven náhradní termín. Mrzí mě, že mnozí pozvaní svědci přistupují k tomu tak, že nereagují na naše pozvání, přitom máme mezi pozvanými i takové lidi, kteří k tomu ještě nevystupovali, neměli možnost se vyjádřit v rámci probíhajících trestních řízení a jejich svědectví by mohlo být velice důležité pro odkrytí pozadí celé kauzy privatizace OKD,« řekl Haló novinám člen komise Leo Luzar (KSČM).

Mezi omluvenými figuruje bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), jenž byl v době privatizace zbylých akcií OKD ministrem financí. Bakala, který žije ve Švýcarsku, pozvánku adresovanou do jeho českého bydliště nepřevzal. Komise nyní také řeší europoslance Pavla Teličku, zda se omluvil, nebo zda odmítl před komisí vypovídat. Telička figuroval v orgánech některých Bakalových firem.

»Z velkých ryb se skoro všichni omluvili,« konstatoval člen komise Josef Hájek (ANO). Komise sice má ještě čas pro svou práci, svědky ale měla podle něho pozvat na dřívější termín, ne v době dovolených. Výsledky má komise předložit plénu na podzim.

