To ani americké tajné služby nerozpletou

Myslím, že současný svět hraje podivné hry. Jednou z nich je Platí neplatí, druhou Šéf má vždycky pravdu. Tu první si obyčejně hrají děti anebo ještě pubertální mládež, když se chystá k milostným hrátkám, jen si ji poněkud upravují na Vadí nevadí, ale to je detail. Stejně jde jen o jedno. Ty děti z toho pochopitelně vyjímám.

Tu druhou někdy se skřípěním zubů si hrávají dospělí. Mnohdy úlisně, i se sklopenou hlavou, ale stejně - šéf má opravdu vždycky pravdu. Nemyslíte? Od toho je přece šéf.

A jsme u současného světa. Angela Merkelová ve svém vystoupení koncem minulého týdne sdělila, že je třeba se semknout kolem Spojených států, tedy šlapat tak, jak se po ránu rozhodne Donald Trump. Jeho ranní rozhodnutí nebo výklad nějaké události pak platí do večera, aby přes noc všechno zaspal a ráno vydal rozhodnutí jiné, jiný výklad, a tudíž jiný vzkaz světu. Svět s malým zpožděním se pak přizpůsobuje, aby jednu doktrínu nahradil jinou. A tak to jde dokola.

A jsme u onoho Platí neplatí, Vadí nevadí. Vzpomínáte, přece jsme kdysi také někomu půjčili koloběžku a po pár metrech jsme mu ji s brekem chtěli vzít, a nakonec také vzali? Přece jsme na partnerce nebo partnerovi v milostném rozpuku žádali s výše uvedenými otázkami svlečení blůzky nebo… To že bylo dávno? Ano, dávno. Paměť už mnohé zakryla jinými prožitky.

Jenže je to tu všechno znovu. To Vadí nevadí se proměnilo v základ politiky Velkého bratra, jenž se nás přece ptá, zda nám vadí jeho chápání demokracie a svobody, a když kývneme, tak nám ji prostě přiveze, byť to bylo tanky či zabaleno v bombách jeho phantomů. Kdybychom řekli nevadí, tak tanky, obrazně řečeno, přijedou stejně, ale přibaleny do balíčků se žvýkací gumou a texaskami.

Pak je tu související dvousloví: Platí neplatí. To už není o tom, že vadí blůzka, ale že platí její svléknutí. I kdybychom řekli neplatí, stejně by se nic už nezměnilo. Blůzka je dole a na tom se nic nemění. Hra může pokračovat dál až do konce.

V politice současného světa je tomu však zcela jinak, jak nás přesvědčil Donald Trump. Dnes něco dohodne, vyspal se přece dobře, a zítra řekne pravý opak a dohodu prostě zneguje. Důvod se vždycky najde. Třeba přeřeknutí – přece každý člověk má právo se přeřeknout. Nebo se najde jakási novinářská myška, která pochází z Ruska, a ukáže se na ni prstem, že právě ona měla v rukou nitky voleb v celých Státech. Asi byla všemocná, ale proč tu Rusku nalézající se momentálně v USA neobvinit z toho, že ovlivňuje volby. A že to zjistily americké tajné služby. Měla přece v sobě schopnosti Terminátora, či dokonce samého ďábla, tedy Putina. Prostě Spojené státy si podmanila tak, že zmíněné volby nedopadly podle plánu, ale úplně naopak. USA jsou proto zděšeny. Zemi ovládl strach.

Člověče, vyznej se v tom. To ani americké tajné služby nerozpletou. Nebo myslíte, že se jim to může povést?

Jaroslav KOJZAR