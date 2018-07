Dluh vůči přírodě opět roste

Vždycky se pozastavuji nad tím, když lidé v naštvání titulují sami sebe navzájem za použití zvířecích názvů. To je ale kráva! Ten vůl! Ta slepice neumí řídit! Takové prase! Ten má ale hroší kůži! To je hyenismus!

Že takových obrazných pojmenování najdete více? Ano, ale dosti nespravedlivých. Jak k tomu přijde ta užitečná dojnice? Anebo hyena? To jsou vůbec nejnespravedlivěji osočovaná zvířata, která s lidským hyenismem nemají ve svém počínání ale vůbec nic společného!

Kdybych však měl urazit zvíře, kolikrát by bylo trefné ho naopak přirovnat k nám lidem. K našemu chování, jednání a zvykům, které jsou někdy, přiznejme si, dosti za hranou.

Žádné přirovnání ale nevystihuje ani zdaleka to, co v minulém týdnu začalo hýbat českým národem. Kauza nelegálního nakládání se zvířaty rozplétá hrozivé klubko informací.

Ano, člověk je na vrcholu potravního řetězce. Jenže pokud šelma sežere svoji kořist, je to logické, nevyhnutelné a zařízené přírodou. Lidé, kteří se tak rádi nazývají pány tvorstva, by ale neměli být na úrovni, či dost možná pod úrovní, zvířat.

Zoologické zahrady v čele s desetitisíci dobrovolníků po celém světě se snaží zachraňovat ohrožené druhy živočichů. Takové, které ve volné přírodě ubývají, a to od původu často právě dílem člověka. Dílem toho, že jsme přetvořili a znehodnotili jejich přirozené životní prostředí. A že jsme nezabránili pytlákům i svojí vlastní hamižností.

Hodně toho těm zvířatům dlužíme. A tak jsme vytvořili Červené knihy a seznamy. Staráme se v rámci různých projektů o jejich přežití a rozmnožování. Když to jde, vytváříme jim v zoologických zahradách, parcích či rezervacích co nejpodobnější prostředí tomu původnímu. A když to nejde? Klidně nechť třeba vystupují v cirkuse! Sice namítnete, že to pro ně není přirozené, ovšem alespoň je o ně dobře postaráno.

Pravým opakem je kauza kolem Ludvíka Berouska staršího, vietnamských obchodníků a zastřelených zvířat. Mrzí mne, že s rádoby chovatelem Berouskem u nás v novinách před časem vyšel rozhovor (kdo to mohl tušit, že?). Jistě, je třeba ctít presumpci neviny, ale v této kauze mluví vyšetřování dosti jasně. Čerstvě zastřelený tygr i další mrtvá vzácná zvířata, produkty z tygrů, usekané drápy a další produkty z velkých šelem. Hrůza, která nesmí zůstat bez potrestání. Už z exemplárních důvodů. Aby člověk skutečně dokázal přírodě splácet dluh, a ne jen nasekával další a další – vinou vidiny tučného zisku.

Petr KOJZAR