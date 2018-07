Redakční sloupek

Koho zase sestřelí

Američané si nedají pokoj. Přesněji řečeno jejich administrativy a US Army. Tak dlouho budou usilovat o podmanění si hrdého a nezávislého Íránu (to víte - ta ropa...), až z toho zas bude průšvih. Ví »Dumb Trump« (jak se také nejen na transparentech »hloupému« Donaldovi říká), co se mj. stalo při poslední válce s Íránem v 80. letech?!

To tehdy dvěma raketami sestřelila před 30 lety, přesně 3. července 1988, americká válečná loď Vincennes, nelegálně operující nejen ve vodách Hormuzského průlivu, íránský civilní Airbus A-300, který krátce předtím vzlétl z Bandar-Abbásu na jihu Íránu. Směřoval na své pravidelné lince do Dubaje ve Spojených arabských emirátech a na palubě měl 290 cestujících a členů posádky. Všichni zahynuli.

Tragédie se stala v posledních týdnech irácko-íránské války (1980-1988) a Spojené státy ji odůvodnily tím, že jejich »geniální« námořníci airbus považovali za útočící íránskou stíhačku F-14. Loď Vincennes měla tehdy oficiálně za úkol chránit přepravu ropy z Kuvajtu před íránskými útoky (export ropy blokovaly navzájem obě strany). Jenže v době sestřelu se Vincennes svévolně pohybovala tam, kde neměla. V íránských výsostných vodách! Což ve Washingtonu nepřiznali.

Tehdejší americký prezident, herec Ronald Reagan, útok přesto pro forma označil za obrovskou tragédii, Írán za (hromadnou/masovou) vraždu.

Incident logicky na dlouhou dobu zhoršil íránsko-americké vztahy. Bílý dům až na základě rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu dal zaplatit rodinám obětí pouze 62 milionů dolarů, jinak by se neměl ani k tomu. »Chybující« žoldáky z US Navy nejenže nepotrestal, ale dokonce cynicky vyznamenal...!

Za smrtí 290 nevinných civilistů přitom stála hysterie a pomatenost (ne)jednoho z bojových námořníků. Radar Vincennes nedokázal určit velikost a typ letadla, to bylo právě úkolem posádky v taktickém centru lodi. Operátor se bezdůvodně domníval, že identifikoval íránskou stíhačku, která nereagovala na jeho varování (logicky, civilní letoun na vojenské frekvenci nebyl) a neustále se přibližovala. Jeden z horlivých kapitánových mužů si navíc vymyslel, že letící stroj soustavně klesá, a bylo rozhodnuto. Orgány amerického námořnictva následně vše (podle očekávání) zametly pod koberec.

Trumpova administrativa se teď, po třech desetiletích, připravuje na nový konflikt s »neposlušným« šíitským Íránem. Nezbývá než se modlit, aby z toho nebyla ještě větší polízanice než osudného 3. července...

Roman JANOUCH