A západní svět mlčí…

V minulém týdnu izraelský Kneset schválil podivný zákon. Byť sice většina pro něj hlasující byla mizivá, přesto to byla většina. Od této doby platí, že Izrael je »historický domov židovského národa« a že právě on zde má »jako jediný právo na národní sebeurčení«. Tím vlastně se Stát Izrael připojil překvapivě k zákonům nacistické tisícileté říše a k ultranacionalistům nebo spíše fašistům ze současné Ukrajiny, kteří se pokusili a stále pokoušejí totéž prosadit na Ukrajině. V oné tisícileté říši nacisté prosadili norimberské zákony, v Ukrajině to byl zase poslední hřebíček pro odchod obyvatel Krymu a pro pokus o osamostatnění Donbasu. A důsledkem bylo i vraždění v rusky mluvících oblastech Ukrajiny a hrůzný masakr z Oděsy. Co bude následovat, nelze předvídat. V Izraeli totiž žije na dvacet procent obyvatel arabského původu a v okolí, v tzv. Palestině, další statisíce arabských obyvatel, kteří desetiletí čelí pokusům o vytvoření Velkého Izraele, jenž začal plnit tento záměr vytvářením osad - kibuců na arabské půdě.

Co znamená takový zákon, který odporuje dokonce i Všeobecné deklaraci lidských práv, kterou již v roce 1945 schválily signatářské státy OSN? Izrael sice nemohl ještě být mezi nimi, protože neexistoval, ale jako člen OSN by měl dodržovat to, k čemu se při přijetí do této organizace zavázal. Stejně jako další signatářské země, které se neodvážily ani protestovat.

Je ovšem pravdou, že Stát Izrael, jehož vlády od roku 1948 si přivlastňují právo rozhodovat v tomto regionu a odmítají všechny rezoluce Rady bezpečnosti či OSN, které po jeho vojenských dobrodružstvích byly touto organizací přijaty, má silnou podporu zvenčí. Proto si může dovolit okupovat nadále syrské Golanské výšiny. Stále žijí, a neodškodněni, lidé, kteří ztratili zdraví či majetek při izraelských vpádech, v několika válkách, jež nemohly přinést klid na Blízkém východě. Nedivme se, že Palestinci se cítí ukřivděni a že se domáhají práva nejen na svůj vlastní stát, ale i na rovnost zdejších národů.

Současná »norma« nemůže napomoci klidu a míru, bude další rozbuškou. Palestinci žijící na území Státu Izrael jsou také jeho občany. Plnohodnotnými. Ne druhořadými, tak jako tomu je v pobaltských státech. Žili tu totiž po tisíciletí. To, že svět k zmíněnému zákonu mlčí, jen dokazuje, že slogan o »lidských právech« platí pouze jako politické »kladivo na čarodějnice«, jež se používá toliko v jednom směru.

Otakar ZMÍTKO