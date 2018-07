Z delegátů kongresu PDT čišelo odhodlání.

Pokojíček pro každé dítě!

Kandidátem Demokratické strany práce na prezidenta Brazílie je Ciro Gomes

Práce, sociální jistoty a respekt všem! Univerzitní profesor a zkušený politik Ciro Gomes bude kandidovat na prezidenta Brazílie. Jeho kandidaturu oficiálně oznámila levicová strana PDT (Partido Democrático Trabalhista - Demokratická strana práce) na svém celorepublikovém kongresu, konaném v pátek 20. července v hlavním městě Brasília.

Atmosféra kongresu byla veselá a zároveň zdravě bojovná. »Brazil presente - Ciro presidente (Dárek pro Brazílii - Ciro prezidentem),« volaly rozhodně stovky účastníků. Rytmus samby, zpěv, tanec, prodej voňavého jídla, podávání čisté vody, setkání delegátů, respektive dobrých přátel ze všech států federace...

Každá žena dostala růži, která je spolu se zaťatou pěstí symbolem PDT, jež je součástí celosvětové soc. dem. organizace Socialistická internacionála.

Ciro Gomes, rodák ze státu Sao Paulo, s kterým se rodina v jeho čtyřech letech odstěhovala do severovýchodního státu Ceará, působil odhodlaně. Jeho kandidaturu oznámil předseda PDT a bývalý ministr práce ve vládě prezidentů Luize Inácia Luly da Silvy a Dilmy Rousseffové Carlos Lupi. Nešetřil superlativy. Ciro, který během letitého politického angažmá získal zkušenosti mj. jako poslanec nebo ministr hospodářství, představil své priority: vytváření pracovních míst, obnovení a modernizace infrastruktury, rozvoj země s ohledem na životní prostředí, podpora vědy, techniky a inovací, investice do vzdělání, zlepšení zdravotní péče a její dostupnosti, ochrana mladých lidí a efektivní boj proti trestné činností založený nejen na represi, ale i prevenci, vytváření sociálních programů, nejen jejich udržování, ale i rozšiřování, podpora kultury coby národní identity s respektem k menšinové kultuře, respekt ke všem občanům Brazílie - bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, sociální postavení, politický názor nebo národnost, boj proti korupci, svrchovanost země, dostatečná obranyschonpost a dobré vztahy s jinými zeměmi.

Lepší život pro chudé a střed

»Chci snížit daně pro chudé lidi a střední třídu,« uvedl mj. Ciro. Zdaněny by měly být především velké korporace. Ciro chce, aby peníze, které vytvářejí lidé svou prací, neodtékaly do zahraničí, ale zůstaly v Brazílii, aby z nich měli užitek všichni. »Chci, aby mladí lidé našli uplatnění. Je velmi smutné, že v loňském roce bylo 28 % nestudujících mladých Brazilců ve věku mezi 18 až 24 lety bez práce,« uvedl. »Chci, aby každé dítě mělo svůj dětský pokoj,« dodal. Tím navázal na dávný levicový závazek, že každý člověk musí mít takové zabezpečení, aby si mohl dovolit třikrát denně teplé jídlo, o což se snažily vlády, na kterých PDT spolu s PT (Stranou pracujících, jejímiž členy jsou Lula a Dilma - pozn. autorky) a dalšími stranami participovala.

Byly zaznamenány úspěchy, které stávající pravicový kabinet prezidenta Michela Temera, vzešlý z puče v roce 2016, pošlapává - když kupříkladu dává minimum peněz na sociální programy »Bolsa familia« či »Minha casa, minha vida«. Díky těmto programům přitom desítky milionů Brazilců dostávaly (a dnes v menší míře ještě dostávají) rodinné balíčky nebo družstevní byty, a tím pádem šanci na lepší život. Příkladně do země Brazilci za levicových vlád přijali i azylanty ze Sýrie a dalších zemí, které neuzavřeli do ghett, ale umožnili integraci. Na druhou stranu v největší zemi Latinské Ameriky zanechala stopy hospodářská krize kupříkladu v podobě zavírání továren. V letech 2013-16 tak přišlo o práci asi 1,3 milionu lidí. To chce Ciro napravit.

Společný postup levice

To, že PDT postavila vlastního kandidáta, neznamená, že se otočila zády k Lulovi. Různí delegáti kongresu Haló novinám potvrdili, že chtějí, aby se levice v nadcházejících podzimních prezidentských volbách dohodla na společném postupu. Však také PDT jasně stála za Dilmou, když ji jiní poslanci a senátoři přede dvěma lety odvolávali z funkce prezidentky, a je důrazně proti účelovému věznění Luly, který je obviněn z korupce, přičemž obvinění stojí jen na výpovědi jednoho z odsouzených v korupční kauze, který takto vypovídal výměnou za nižší trest...

Není ale jisté, zda volební komise kandidaturu Luly (kandidáta PT) povolí. I v návaznosti na rozhodnutí komise se budou odvíjet další kroky levice, která nechce být roztříštěná, ale usiluje o to, aby některý z levicových kandidátů postoupil do 2. kola, kde by následně získal podporu celé levice. Vedle Cira z PDT má svého kandidáta - Guilherma Boulose - také levicová socialistická strana PSOL. Zatím není jisté, zda postaví svou kandidátku Manuelu D'Ávilu (podporovanou Lulou - pozn. red.) brazilská komunistická strana (PCdoB). Možné je i to, že bude kandidovat spolu s některým z levicových kandidátů na viceprezidentku. Vše je zatím v jednání, vyloučeno není ani případné stažení některé kandidatury.

Spolu s prezidentskými volbami se na podzim v Brazílii uskuteční také volby federálních poslanců a senátorů či guvernérů jednotlivých států. Situace se liší stát od státu - někde levice postupuje jednotně, jinde ne. Každopádně jde o hodně u všech voleb - v sázce jsou sociální jistoty milionů lidí i demokratické směřování páté největší země planety!

Andrea CERQUEIROVÁ, Brasília

FOTO - autorka