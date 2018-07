Ilustrační FOTO - Pixabay

Přitvrdí na polské potraviny

Ministerstvo zemědělství plánuje přes své podřízené dozorové organizace kontrolovat všechny šarže potravin od problémových dovozců.

Pokud by se u nich našly chyby, zakáže dovoz takových potravin do ČR, sdělil vedoucí tiskového oddělení úřadu Václav Tampír. O nekvalitních potravinách jednal ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v minulém týdnu se svým polským protějškem Janem Krzystofem Ardanowským.

»Někteří výrobci potravin nedělají Polsku dobré jméno. Nedávno například naši inspektoři zachytili polská jablka s překročeným limitem pesticidů nebo šizené masové konzervy. Musíme to řešit a jsem připravený věnovat se takovým případům individuálně a probrat je s polským ministrem. Pokud se některý výrobce dopustí podobného prohřešku opakovaně, zakážeme mu dovoz do České republiky,« uvedl Toman. To však legislativa neumožňuje, v praxi by se tak problém zřejmě řešil kontrolou všech šarží od problematických producentů. Pokud kontroloři z řad Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Státní veterinární správy zjistí chybu, můžou dovoz šarže zakázat.

(ici)