Ilustrační FOTO - Pixabay

Pomůže financování libyjské pobřežní stráže?

Financování libyjské pobřežní stráže, která se podle UNHCR k migrantům chová stejně jako pašeráci lidí, znamená pašeráctví podporovat, a nikoli jej zarazit. Znamená to dávat peníze mučitelům, napsal nedávno na Twitteru italský spisovatel Roberto Saviano.

Reagoval tím na tweet italského ministra dopravy, který hájil postup italských úřadů, když se ve Středozemním moři utopilo 100 uprchlíků. »Připomínám, že 100 migrantů ztroskotalo v libyjských teritoriálních vodách (a nevztahují se na ně pravidla pátracích a záchranných prací jako ve vodách mezinárodních), kam není povoleno vplout. Neberte si do úst Itálii, která za čtyři roky zachránila 600 000 lidských životů. Spíše nám pomozte zarazit činnost pašeráků lidí,« vyzval Saviana na Twitteru ministr dopravy Danilo Toninelli, do jehož gesce spadají italské přístavy i pobřežní stráž.

Tvrdý kurz

Nová italská pravicově-populistická vláda protiimigrační Ligy a protestního Hnutí pěti hvězd nasadila tvrdý kurz proti migraci. Prosazuje ho zejména šéf krajně pravicové Ligy Matteo Salvini, který ve vládě zastává post ministra vnitra. Minulý měsíc zavřeli Italové své přístavy lodím zahraničních nevládních organizací, jež se dosud na pátracích a záchranných pracích ve Středozemí podílely.

»Čtyři dny a 360 životů nás stála« cesta lodi španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms s 60 migranty do Barcelony poté, co jí Malta a Itálie odmítly otevřít přístavy, komentoval to zkraje měsíce zakladatel organizace Oscar Camps. A podobných situací přibývá...

Jedním ze série neštěstí bylo i ztroskotání lodi pašeráků lidí, po němž na sklonku června utonulo 100 migrantů. Italští představitelé tehdy lodi Proactiva Open Arms sdělili, aby na nouzové volání pašeráckého plavidla plného migrantů nereagovala a nechala to na libyjské pobřežní stráži. Nedlouho na to se španělští záchranáři dozvěděli, že v oblasti ztroskotala loď s běženci a o život pravděpodobně přišlo 100 z nich.

Bojovník proti mafii

Roberto Saviano je pod nepřetržitou policejní ochranou od roku 2006, kdy vyšla jeho kniha Gomora, která pojednává o neapolské mafii Camorra. Současnou italskou vládu a zejména Salviniho agendu podle ČTK hlasitě kritizuje.

Ozval se, když ministr vnitra ohlásil plánované sčítání italských Romů. Když mu chtěl Salvini posléze zrušit ochranu, což vysvětloval plýtváním peněz daňových poplatníků, Saviano připomněl kauzu 56 milionů eur (přibližně 1,46 miliard Kč), které zpronevěřil zakladatel Ligy severu, nynější Ligy, Umberto Bossi.

Italská vláda rozhodla, že poskytne 12 hlídkových lodí libyjské pobřežní stráži. A slíbila, že zajistí pro letošek údržbu lodí a výcvik libyjským posádkám, které na nich budou sloužit. Podle ministerstva dopravy vyjdou celkové náklady asi na 2,5 milionu eur (přes 65 milionů Kč). Podle Saviana to znamená dávat peníze mučitelům...

