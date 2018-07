Ilustrační FOTO - Pixabay

Šok: Družstevníci se musí do měsíce vystěhovat

Družstvo Svatopluk musí vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy do měsíce od právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS), který vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Družstevníci jsou z rozhodnutí soudu v šoku.

Správce chce nemovitosti zpeněžit ve prospěch všech někdejších klientů vytunelované firmy H-System. Rozhodnutí o vyklizení se týká 60 rodin.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je pro družstevníky šokující. »Něco takového jsme absolutně nečekali,« uvedl družstevník Martin Junek. »Mám obavu, že někteří v emočním záchvatu mohou dát ten dům do původního stavu, to znamená, že ho zbourají nebo zapálí,« varoval Junek.

»Dlouho očekávaný rozsudek Nejvyššího soudu ve věci vystěhování obyvatel domů a bytů družstva Svatopluk, který řešil krizi způsobenou trestnou činností odpovědných osob společnosti H systém, je velmi špatnou zprávou pro princip právního státu v naší zemi. Zvítězil úřad (konkursní správce) nad občany, kteří se vlastními prostředky a silami zasloužili o dostavbu svého bydlení,« uvedli ve společném prohlášení předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič. Podle nich s takovým rozhodnutím nelze souhlasit. »Očekáváme, že dotčení občané a jejich právní zástupce v nejkratší možné době podají ústavní stížnost, se žádostí o odklad vykonatelného rozhodnutí a využijí i další možnosti, včetně případných příštích kroků - žaloby u Evropského soudu pro lidská práva, s důrazem na princip spravedlivého procesu,« konstatovali.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Velmi rozhořčen je také stínový ministr pro místní rozvoj František Beneš (KSČM), který se touto kauzou zabývá dlouhodobě. »Na tomto svinstvu se výrazně podepsala Hana Marvanová, když rozdělila pohledávky věřitelů. Tak se stalo, že pozemky pana Smetky byly prodány v konkurzu za 100 milionů, aby následně byly prodány dál, některé hned druhý den, za cenu vyšší než jedna miliarda. To by postačilo na úhradu všech pohledávek a zbylo by i na odměnu konkurzního správce,« řekl Haló novinám s tím, že na internetu je dostatek dokladů o manipulaci s pozemky, o čemž Beneš psal několikrát. »Slova netřeba, občané potřebují činy!« Obyvatelé bytů družstva, kteří mají do měsíce byty vyklidit, se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze, navíc jeden měsíc je na sehnání náhradního ubytování málo, řekli před soudní síní.

Soudce NS Zdeněk Krčmář rozhodování připodobnil ke hledání »nejlepší z nejhorších variant«. Očekává, že družstvo se ještě obrátí na Ústavní soud.

Stavební bytové družstvo Svatopluk založila část poškozených klientů H-Systemu v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě domů i za cenu dalších investic. Tehdejší správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Josef Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Členové družstva vedou s Monsportem od roku 2000 soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli. Nyní utrpěli zásadní porážku, kterou může zvrátit už jen Ústavní soud.

Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu. Družstvo tak v podstatě investovalo do cizího majetku. Podle NS šlo družstvo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu. Mělo pouze předběžnou domluvu s tehdejším konkurzním správcem o dostavbě a následném prodeji za pevně stanovenou cenu. Riziko podle NS nelze přenášet na ostatní konkurzní věřitele, kteří zákonná pravidla o zpeněžování majetku neporušili. Peníze po odprodeji se rozdělí mezi všechny věřitele. Pohledávky za H-Systemem jsou přes dvě miliardy korun, uvedl Krčmář.

Konkurzní správce podle Krčmáře mohl prodat bytové doby i bez dnešního rozhodnutí NS, prodával by je však i s jejich obyvateli, což by snížilo jejich cenu a poškodilo konkurzní věřitele.

(ste, mh, cik)