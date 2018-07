Rozhovor Haló novin s Claudií Haydtovou, členkou předsednictva Die Linke.

Voličská základna Levice se změnila

Nedávno proběhl sjezd Die Linke. Z médií jsme se dozvěděli, že byl dost dramatický. Jak ho hodnotíte vy?

Je třeba k tomu přistupovat ze dvou rovin. Ta první se týká právě mediálního obrazu a ta druhá reality. A tu mohou posoudit skutečně jen ti, kteří byli přítomni (úsměv). V médiích to byl stranický sjezd bojů. Boje o otázku migrace a boje mezi Sahrou Wagenknechtovou (předsedkyní frakce Die Linke. v Bundestagu) a Katjou Kippingovou (spolupředsedkyní Die Linke.). Určité reálné jádro tam bylo pouze v tom, že k jistému slovnímu tření skutečně došlo, ale i přes emocionální projevy došlo na závěr sjezdu ke společnému sjednocení s tím, že se bude ruku v ruce pracovat na zlepšení pozice Levice. Takže když delegáti přijeli domů, byli překvapeni, jakým způsobem se v médiích o tom všem referuje.

Takže to není až tak, že by Sahra vytvářela nějakou vlastní frakci?

Sahra je samozřejmě velmi populární i nad rámec Die Linke. Což je výhoda. Otázkou ale je, jak ty lidi, kteří podporují Sahru mimo stranické řady, dostat k tomu, aby podporovali celou Levici, jak je integrovat?

My jsme samozřejmě získali tu zkušenost, že když spolupracujeme s lidmi z různých sociálních hnutí a iniciativ, tak to stranu posiluje a vysílá se tím nějaká zpráva mezi voličstvo, mezi občany SRN. A Sahra se proto pokouší vytvořit hnutí, které by mělo hlavně sociální náboj, o migraci v tom tolik nejde, o ní se ostatně ani na sjezdu nějak primárně nehovořilo.

Hnutí?

Ne v pravém slova smyslu, ale někteří lidé ve straně přesto mají obavy, že by to mohla použít jako mocenský nástroj nebo základnu, kterou by se potom pokoušela minimálně posílit svou pozici uvnitř Die Linke.

Za sebe každopádně nevěřím, i když samozřejmě nemám žádnou křišťálovou kouli, že by se to mohlo zvrhnout v konkurenční projekt proti straně.

Takže já osobně jsem s výsledkem sjezdu spokojena, protože se podařilo najít společnou platformu a i termíny vzájemných rozhovorů - mezi vedením strany a vedením frakce v parlamentu. Což je dobrý příslib pro vývoj do budoucna.

A pro podzimní zemské volby...

Ano. Jsem si skoro jistá, že výsledky nebudou horší než posledně, že naopak dojde ke zlepšení. Čekají nás dvoje zajímavé zemské volby na západě Německa. Protože tam, na rozdíl od bývalé NDR, nemáme pořád rozhodně všude jistotu, že se do zemského sněmu dostaneme. Třeba v Hesensku to minule bylo velmi těsně přes pět procent, teď nám průzkumy dávají kolem osmi procent. To by bylo skvělé, protože na západě běžně takových výsledků nedosahujeme. Třeba v Bavorsku se to asi ani tentokrát nepovede. Tam by to byl skoro zázrak.

Když jsme u toho Bavorska, jak se tam staví Levice k plánům ministra vnitra Seehofera ve věci uprchlíků? Jak silný je váš odpor?

Jsme samozřejmě absolutně proti. A snažíme se být vidět, ale jakákoli mediální prezentace tam je vždycky složitější než jinde. Jediné, co se nám tam daří mediálně zviditelnit pořádně, je náš odpor proti policejním zákonům, které se teď přijímají v Bavorsku. Skutečnost, že můžete být až několik měsíců drženi ve vězení, aniž by proti vám bylo vzneseno konkrétní obvinění, je samozřejmě silně znepokojující!

To je skutečně velmi zajímavé v demokratické mocnosti, vůdčí zemi Evropské unie... Ještě tak v Izraeli či Turecku by nás to asi překvapit nemohlo, ale v německé spolkové zemi?

No ano (hořký úsměv). Taky hrozí varianta odebrání německých pasů těm, kteří už je jednou dostali - a to se netýká jen cizinců, resp. migrantů, je to zaměřené hlavně proti levici... Situace, která kolem migrantů vznikla se pro tyhle ideové zájmy a ataky jen zneužívá. To pronásledování pak má nejrůznější další podoby - sledování nepohodlných, odposlechy telefonních hovorů atp. V Bavorsku se proto proti tomu sjednotila opozice. Konkrétně Die Linke., SPD i Zelení.

A vy konkrétně jste z jaké spolkové země?

Z Bádensko-Würtemberska, z Tübingenu. Tam se pohybujeme kolem deseti procent, tam je to fajn (úsměv).

Když se ještě vrátím k ožehavému tématu migrace, opravdu Sahra začala fušovat do populistického řemesla ultrapravicové AfD?

Ne, jde spíš o taktické otázky, než o obsah. Sahra se snaží získat zpět některé voliče, kteří přešli k AfD, ale voličská základna Levice se změnila v daleko širším slova smyslu. Ztratili jsme klasické průmyslové dělníky, zejména v jižním Německu, kde nevydělávají vůbec špatně - pokud se to posuzuje podle platu, tak už tam patří ke střední třídě, i když jsou to pořád dělníci. Ale jejich situace se prekarizuje (znehodnocení plných úvazků) a do budoucna se to zhorší. A nejjednodušší odpovědí, kterou postižení dělníci nacházejí, je, že jim konkurují migranti.

Proto přecházejí k AfD?

Bohužel. Ale pokud jde o Levici, zase jsme naopak získali hodně na akademické půdě, u lidí, kteří pracují v pečovatelských službách, v sociálních službách, ve zdravotnictví. A tihle lidé jsou také součástí dělnické třídy... Otázkou je, jak si tyhle nové voliče udržet a ty staré typické získat zpátky (úsměv).

No to by bylo na Nobelovu cenu - kdo by to svedl...

(Smích). Právě Sahra Wagenknechtová víc sází na to klasické dělnictvo a hledá cesty, jak ho přitáhnout zpět. Má to těžké, protože jde hodně o lidi, kteří se bojí globalizace a nové reality vůbec.

Pak je tady ale ta druhá část voličstva, která také žije ve složité sociální situaci, v prekérních podmínkách, ale ti to nechtějí řešit odhraničováním se od »svých«. Myslím, že se to všechno dá řešit, když různé osobnosti a různé proudy stranické se budou těm jednotlivým skupinám věnovat.

Věřím, že se v Levici ale skutečný souboj mezi frakcemi nestrhne, že by jedna libovolná mohla vyhrát na základě toho, že by reprezentovala nějakou absolutně optimální cestu. Dosud se vždycky všichni nakonec nějak domluvili. Naneštěstí, na druhou stranu, na levici vždy byla ta tendence kádrovat, označovat ty druhé za špatné atp.

Některé levicové strany se snaží získat voliče, kteří kvůli migrantům prchli k ultrapravici, získat zpátky tím, že se také posunují směrem k těm nacionalistickým, protimigrantským laciným výkřikům. Jak to vidíte vy?

Jakože bychom měli přebrat rétoriku AfD? No to rozhodně ne, to by ji jen posilovalo... Musíme cílit na ty její voliče, kteří používají hlavu a volili ji jen podmíněně, jako pro ně momentálně nejmenší zlo - to znamená, že si musíme zachovat naši levicovou podstatu a neútočit na migranty, ale současně hledat cesty, jak pochopit ty lidi, kteří z nich mají strach. Je třeba si dát nějaké limity, za které už se nedá jít, rozdělit si role.

A zase jsme u té Nobelovky... Ale přehoďme výhybku na závěr. Jak se vám líbila letošní vídeňská Letní univerzita Evropské levice? Jak byste toho 3,5 dne vzdělávání zhodnotila?

Hodně jsem se toho tady dozvěděla a naučila, v debatách se ukázalo, že všude se politické poměry mění, že je všechno v pohybu a že je třeba ale také zároveň pracovat na tom, aby z toho, co jsme tu vstřebali a řekli si mezi sebou, se dala vypracovat nějaká společná strategie...

Roman JANOUCH, Jiří HUDEČEK