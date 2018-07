Vůdce CSU a ministra vnitra spolkové vlády Horst Seehofer. FOTO - wikimedia commons

CSU neodpovědná a rozvratná

Kolem 25 000 lidí v neděli navečer demonstrovalo v Mnichově proti restriktivní migrační politice bavorské Křesťanskosociální unie (CSU).

Organizátoři protestu v prohlášení poukázali na »neodpovědnou a rozvratnou« politiku stranického vedení, které podle nich šíří strach a vede německou společnost doprava. Podle agentury Reuters byl protest dalším důkazem klesající popularity CSU, která v podzimních volbách do bavorského parlamentu podle všech aktuálních průzkumů ztratí většinu. Ve volbách by mohla získat 38 % hlasů, což by byl nejhorší výsledek strany od roku 1954. Demonstranti kritizovali vůdce CSU a ministra vnitra spolkové vlády Horsta Seehofera a bavorského premiéra Markuse Södera za jejich protiimigrační postoje. Protest svolali aktivisté sociální demokracie, německých Zelených, radikální Levice a náboženských a dobročinných spolků.

(čtk)