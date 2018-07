Ilustrační FOTO - Haló noviny

Výdaje na dávky klesají

Výdaje na dávky v hmotné nouzi čtvrtý rok za sebou výrazně klesají a jsou nejnižší za posledních šest let. Ubývá také těch, kteří pomoc od státu dostávají. Loni lidem v tísni úřady práce vyplatily zhruba 7,36 miliardy korun. Částka je tak o víc než třetinu menší než v roce 2014, kdy činila 11,29 miliardy korun.

Letos se vydávaná suma dál snižuje - za prvních pět měsíců ve srovnání se stejným loňským obdobím klesla o 28 procent. Vyplývá to ze zpráv o vyplacených dávkách, které zveřejňuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

V ČR se vyplácejí tři dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Druhá Babišova vláda v programovém prohlášení uvádí, že vyhodnotí změny v dávkových systémech z minulých let. Chce se zaměřit i na dávky pro chudé. Plánuje navrhnout úpravy, aby se zavedly »určité povinnosti ze strany klienta s cílem postupně závislost na dávkách snížit a odstranit«. Řešit by to měla nová ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), kterou chce prezident jmenovat do funkce 30. července.

Výdaje a počet příjemců byly ale loni nejnižší od roku 2012, kdy ministerstvo začalo zprávy o dávkách zveřejňovat. Tehdy se v prosinci vyplatilo lidem v tísni celkem 188 300 příspěvků na živobytí, doplatků na bydlení a dávek okamžité pomoci, loni na konci roku jich bylo 144 300. Minulý rok v květnu úřady práce vydaly ještě 171 000 dávek, letos 127 400. Podle zprávy se nyní za prvních pět měsíců, což jsou zhruba dvě pětiny roku, vyčerpalo asi 29 procent přidělené sumy z rozpočtu. Celkem to bylo 2,45 miliardy z plánované částky 8,6 miliardy korun. Proti loňsku jsou výdaje o 28 procent nižší.

Za příznivým vývojem je vysoká zaměstnanost i růst výdělků. Pro výpočet dávek v hmotné nouzi je rozhodující příjem domácnosti a částka životního minima. To pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro každou další osobu v rodině je nižší. I když se některým lidem zvedla mzda či plat jen velmi málo, stanovenou hranici překročili a na peníze od státu už nedosáhnou. V minulém volebním období se prosadila i opatření, která pravidla pro přidělení dávek přitvrdila. Například doplatky na bydlení nedostanou žadatelé v takzvaných bezdoplatkových zónách, doplatek v ubytovnách je nižší.

Odbory dlouhodobě upozorňují na takzvanou pracující chudobu a tlačí na růst mezd. Někteří lidé, i když pracují, zůstávají na hranici chudoby. Ta loni pro samotného dospělého dosahovala 11 195 korun, pro samotného rodiče s dítětem do 13 let 14 553 korun. Minimální mzda byla 11 000 hrubého, letos se zvedla na 12 200 korun. Odboráři kritizují také to, že vláda ve svém programu nepočítá s navýšením životního minima. To se naposledy měnilo v roce 2012.

(ste)