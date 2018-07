REDAKČNÍ SLOUPEK

Žízeň a hlad

Horko a sucho leze poslední dny krkem i tomu nejzatvrzelejšímu milovníkovi léta. Tropické dny i noci a minimum deště ale s sebou nese víc než jen propocená trička a špatnou náladu. Přináší žízeň a hlad.

Samozřejmě ne nám, lidem, kteří si můžeme chladné vody užít, co hrdlo ráčí, a najíme se také do sytosti. Horkem a suchem trpí příroda a miliony zvířat. Miliony, i víc.

Pokud jde o hospodářská a domácí zvířata, je to vždy o zodpovědnosti chovatele, aby svým svěřencům po celý den zpřístupnil čistou vodu. A věřte, že to je nějakého běhání, když se mnohá zvířata ve vodě vyrachtají a vodu zašpiní, nebo ji vylijí… A o tom, že není čím krmit, ani nemluvím. Čerstvá tráva není a seno na mnohých místech republiky také ne, protože tráva neměla dost vláhy na to, aby vůbec narostla. Z vlastní zkušenosti vím, o čem mluvím.

Když je sucho takové, že tráva na mnohých místech zcela seschla a zmizela, nemají co jíst ani divoká zvířata. Hladoví vysoká, která hledá obživu čím dál blíž lidským obydlím. Z polí zmizeli zajíci a králíci, protože na dnes už mnohde zoraných »spáleništích« by se akorát předpekli. A není vidět a slyšet tolik ptáků, protože nemají co jíst. Není totiž ani hmyz. Chybí-li tráva, chybí i květiny a s nimi nektar. Chybí i zelená hmota pro housenky. Mizí i ryby ve vyschlých potocích a řekách. A koloběh hladu a žízně se uzavírá.

O tom, že je naše země stále více vyschlá, se mluví již roky. Vydávají se miliony na různé průzkumy, co s tím, ale praktický dopad zatím moc efektivní není. Podle posledních zpráv, které jsem na toto téma zaslechla, se bude zjišťovat, zda jde o jednorázové sucho, nebo skutečně o změnu klimatu. A mezitím, co se budou zase šťourat vědci v modelech počasí, se bude opět například plýtvat pitnou vodou v bazénech na mnohém dvorku, v zimě vesele uměle zasněžovat, z přirozených horských zásobáren vody atd. atd.

Co dělat? Mnozí již dnes chytají to málo dešťové vody pro své účely. To je krok správným směrem. Ale chce to víc. Větší a lepší hospodárnost i ze strany státu.

A co může pro přírodu udělat každý z nás? Zkuste na zahrádku, nebo na trávu před domem dát misku s vodou pro malé žíznivce a občas někde to málo trávy, kopřiv a plevele nechat volně růst. Zachráníte tím víc drobných i větších živočichů, než si možná vůbec dokážete představit.

Helena KOČOVÁ