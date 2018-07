O počtech vysokoškoláků

V Evropské unii je prý na 26 procent vysokoškoláků, kdežto u nás, slyšel jsem v televizi, je jenom asi polovička. Prý to je »důsledek komunismu« a špatného způsobu výchovy a tudíž pokulháváme i ve vzdělanosti. Přitom, jak známo, jsme třicet let po převratu a lidé, kteří se narodili již po něm, mohli mít všichni vysokoškolské vzdělání. Že je to nesmysl? Jistě, je. Stejný jako když kdysi Miloš Zeman prohlásil, že v počtu vysokoškoláků jsme dokonce až za Nepálem. Později se omluvil, ale to už bylo v »období demokracie« a minulý režim byl dávno pryč.

Jenže, jak je to s tím vysokoškolským vzděláním ve světě? Je absolvent vyšší odborné školy po absolutoriu vysokoškolák? V některých zemích ano. Je student ročního nástavbového kurzu, který organizuje jeho škola nebo vysoká škola v místě, vysokoškolák? Ve statistice Spojených států se to objevuje. V Evropě to není jiné. I tady pouhé kurzy při vysokých školách se mnohde hodnotí jako vysokoškolské studium. Statistika může zaznamenat, že v té a té zemi je tolik a tolik absolventů vysokých škol anebo alespoň těch, co ji navštěvovali a nepodařilo se jim studia dokončit, či udělat závěrečné zkoušky. Kolonka absolvent či studium může být ovšem zaplněna a jedno je, zda šlo o krátký kurz či několikaleté studium.

Skutečně, zamyslíme-li se nad slovem absolvent či studium, musí nás napadnout, že se pod nimi skrývá všechno možné. Pak ovšem je velmi jednoduché tvrdit, že v Evropě je každý čtvrtý člověk absolventem vysoké školy či že na ní studoval, a náš systém, který vysoké školství neznehodnotil podivnými statistikami, je horší než jiné, či dokonce to podávat jako důkaz »provinění komunismu na nás všech«.

Milan ŠPÁS, místopředseda OV KSČM