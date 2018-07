Vzkaz voličům

Když jsem si přečetl, jaké peníze některé strany chtějí dát do předvolebních akcí, zamrazilo mě. Ty, které mají méně peněz, budou na tom podstatně hůře, i když jejich programy budou odpovídat konkrétním tužbám a potřebám lidí. Tlak na voliče bude ze stran těch bohatých tak silný, že mnozí mu podlehnou. Přitom jejich priority, které nabízejí, jsou jenom nekonkrétní prapory, pod nimiž se může podepsat kdokoli.

Dostal jsem do poštovní schránky první předvolební leták. Předpokládám, že od kandidáta, jenž po mně žádá, abych mu dal svůj hlas, dostanu ještě nemálo podobných tiskem nasáknutých slibů. A další velké strany, které začnou zaplňovat svými agitačními letáky, nezůstanou pozadu, jen nás nechají ještě v červenci odpočívat.

Ten, který se první vplížil do mé domácnosti, byl jakýsi Lukáš Wagenknecht, kandidující za Piráty do Senátu. Je zaměstnáním auditor a tedy kontroluje firmy a jejich hospodaření. Dělá to patnáct let. Nechme stranou, za které vlády se dostal k tomuto povolání – ani to nebývá proto, že člověk je skutečnou jedničkou. Na fotografii není v bílé košili, to je snad moderní u bankéřů, ale pro nás voliče, tedy plebs, stačí černé, opravdu černé tričko, jež má především mladým ukázat, že je jedním z nich, tedy potažmo i z nás. Jaký program nám nabízí? Lehce naznačených pět bodů. Chce, aby veřejné instituce publikovaly o sobě veškeré informace. Týká se to, jak chce vedení Pirátů, i státních podniků? Asi ano. Jde přece o další privatizace a podnik, který musí zveřejnit i smlouvy, je v kapitalismu rychle zničen soukromým subjektem, který je zveřejňovat nemusí. Jde i o komunální podniky, jak jinak.

Nebo další bod. Ten si může kterákoli strana dát na prapor. Prý bude »chránit malé, hlídat velké«. Jak? Nevíme. Bude podporovat občany jeho obvodu, pokud tedy vyhraje, při řešení místních problémů. »Prostě, obraťte se na mě, budete-li něco potřebovat!« Nemělo by to být povinností každého zastupitele, každého politika v daném obvodě? Asi ne, když to pan Wagenknecht tak zdůrazňuje. Ten čtvrtý bod se týká těch, kteří rozhodují. Mají prý nést osobní zodpovědnost za svá ekonomická rozhodnutí. A co ta neekonomická? Jde vlastně o záměr, který je již součástí mnoha zákonů. Je jen třeba ho nejen dodržovat, ale i dokázat onomu politikovi nebo úředníku, že něco zavinil. Stačí si připomenout kauzu OKD, abychom pochopili, jak je to nesnadné. Přitom také Piráti se nepostavili za návrh komunistů, aby byly stíhány »privatizační zločiny«.

A konečně je tu bod poslední. V něm kandidát Wagenknecht slibuje, že bude postupovat proti záměrům populistů, kteří by chtěli vyvolat hlasování za odchod z EU a z NATO. Prostě vítězí nedůvěra v rozhodnutí voličů, v jejich moudrost. Obava z toho, že by se přece jen mohli rozhodnout jinak, než chce kapitál. Dál se tedy bude válčit podle přání »velkého bratra« ve světě. A to byl snad jediný konkrétní vzkaz voličům.

Jaroslav KOJZAR