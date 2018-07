Ilustrační FOTO - Pixabay

Co a jak si pojistit před dovolenou?

Pro řadu tuzemských domácností je léto dobou dovolených a cest do více či méně exotických krajin. Aby se dovolená místo krásné vzpomínky nestala noční můrou, je třeba s předstihem myslet i na zadní vrátka - na správně zvolené pojištění. Vedle toho vhodného cestovního není od věci mít i správně nastavené i životní či úrazové pojištění.

Ať se chystáte trávit dovolenou u českých rybníků, řek a hor, nebo vyrazíte někam za hranice, je vždy v první řadě vhodná kontrola své kartičky zdravotního pojištění. Proč? Protože řada z nás tuto kartičku nevytáhne jak je rok dlouhý a má-li ji pak někde předložit (úraz se může stát třeba už cestou na letiště), zjistí, že neví, kde je. Přitom tato kartička zaručuje bezplatnou zdravotní péči nejen na našem území. Máte-li kartičku platnou, jistě na ní najdete nápis Evropský průkaz zdravotního pojištění. Jedná se o jednotný průkaz zdravotního pojištění, který slouží k poskytnutí a k úhradě zdravotní péče v zemích Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). Na základě předložení tohoto průkazu v zahraničí máte na území jiného členského státu nárok na nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délky pobytu.

Ale pozor, na tuto kartičku nelze zcela spoléhat. »Průkaz a s ním spojené pojištění platí jen v Evropské unii, Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a ve Švýcarsku. I v případě cesty pouze do těchto zemí je nutné počítat s tím, že všechny náklady na případné ošetření rozhodně nepokryje. Například transport do nemocnice nebo převoz do Česka si budeme muset platit sami. A připravit se musíme také na poměrně vysokou spoluúčast,« říká Zbyněk Kočiš, finanční specialista společnosti Poutko.

Samozřejmé cestovní pojištění!

Naprostou samozřejmostí při každé cestě do zahraničí by tak mělo být sjednání cestovního pojištění. A většina cestovních kanceláří, pojišťoven a celá řada internetových vyhledávačů a kalkulátorů se předhání s nabídkou toho nejlepšího a nejvýhodnějšího. Stačí se jen zeptat či kliknout.

Výběr toho správného produktu pak závisí na tom, co plánujeme v zahraničí dělat. Pro toho, kdo se chystá dovolenou proválet na pláži a maximálně se podívat pod mořskou hladinu s brýlemi a šnorchlem, bude pravděpodobně dostačující základní varianta.

»Pro akčnější jedince, kteří mají rádi potápění či lezení po horách, jež se řadí mezi takzvané rizikové sporty, jsou vhodnější dražší varianty pojištění nebo připojištění na tyto konkrétní činnosti. Výhodou je, že některé pojišťovny umožňují připojistit se i na konkrétní dny,« vysvětluje Zbyněk Kočiš s tím, že cenový rozdíl oproti základní variantě v takovém případě nebude nijak závratný.

Vedle sportu je vhodné myslet i na další rizikové aktivity, které mohou zamávat nejen naším zdravím, ale též peněženkou. Typickým příkladem jsou dovolené s dětmi a škody způsobené těmi nejmenšími. V rámci cestovního pojištění je vhodné sjednat si i pojištění odpovědnosti, jež pokryje nejen případné újmy na majetku, ale například i na zdraví dalších osob. Podobně se vyplatí myslet i na možné škody způsobené například vypůjčeným autem či skútrem. Mnoho lidí má sjednané tzv. »pojištění pro blbost«. Je vhodné se informovat u své pojišťovny, zda plnění případných nehod (rozbité zboží v obchodě, poškození zařízení v hotelu, poškození půjčeného auta) platí i na území státu, kam se chystáme vydat. V případě, že toto pojištění za našimi hranicemi škody nepokrývá, je nutné předem najít produkt, který umožňuje tyto škody připojistit, nebo je možné uzavřít pojištění spoluúčasti přímo v dané půjčovně.

Dostatečná výše plnění pojištění.

Další otázkou, kterou je při sjednání cestovního pojištění a různých připojištění nutné řešit, jsou výše jednotlivých plnění. »U cest v rámci Evropy, kdy zejména v té západní je lékařská péče o dost dražší než v Česku, se odborníci vcelku shodují a doporučují pojištění nastavit na částku kolem tří milionů korun. U destinací mimo Evropu pak může jít ještě o řádově vyšší sumy. Některé pojišťovny již například začaly nabízet cestovní pojištění s neomezeným limitem léčebných výloh,« popisuje Zbyněk Kočiš ze společnosti Poutko.

U připojištění odpovědnosti se pak řeší limity pojistného krytí pro škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob. V praxi se lze setkat s pokrytím škod na zdraví až do výše tří milionů korun, škod na majetku do dvou milionů korun a dalších škod do výše pěti set tisíc korun. Při výběru připojištění je však na místě nehledět jen na pojistné limity, ale i na výluky, tedy situace, kdy pojišťovna škodu neuhradí.

Pojištění k platebním kartám

Mít platební kartu k účtu je dnes naprosto běžné. Mnoho finančních institucí nabízí cestovní pojištění i k platebním kartám. Jejich výhoda je, že stojí pár korun (do sta korun měsíčně, které pocítíte v měsíčním vyúčtování správy účtu) a obsahují pojištění držitele karty i s rodinou (dva dospělí a děti). Je vhodné si ale ověřit, že máte dostatečný limit pro léčebné výlohy dle předchozího odstavce. Běžný, tedy standardní limit k platebním kartám je 1–2 miliony korun na léčebné výlohy. Vyšší limity jsou za příplatek, nebo jen k prestižním kartám.

Pokud cestujete s rodinou, zbystřete. Drtivá většina pojištění ke kartám má celkový limit stanoven jako nejvyšší plnění za všechny pojištěné. To přeneseně v praxi znamená, že když máte limit třeba 2 miliony Kč a bude vás cestovat pět, každý je pojištěn pomyslně na 400 tisíc korun. A to může být málo. Proto si vybírejte takové pojištění k platební kartě, které má limit pro každého pojištěného. Rozdíl je i ve věku dětí. Pro jednu pojišťovnu je dítě jen do 18 let, pro jinou do 21 let. U čtyř společností naopak věk dítěte není nijak omezen.

Jsem v cizině a končí mi pojistka

Pokud se nacházíte na dovolené v zahraničí a vzpomněli jste si, že na sjednání cestovního pojištění jste zapomněli, nebo jste se rozhodli si dovolenou protáhnout a potřebujete pojištění prodloužit, můžete si sjednat pojištění i ze zahraničí. V tom případě se aplikuje tzv. karenční doba. To je proto, aby nedocházelo k pojistným podvodům, např. když se vám stane úraz nebo nemoc a následně se »radši dopojistíte«.

Z počítače nebo z mobilu (i přes telefon) můžete uzavřít platné cestovní pojištění a následně pokračovat v cestování. Zjistěte si ale předem, jaká je karenční doba pojištění. Většinou se počítá od doby uhrazení a u některých pojišťoven trvá pár hodin (např, od půlnoci) u jiných až sedm dní, a tedy by se nevyplatilo.

Úrazové a životní pojištění

I když to pro vycestování do zahraničí není nezbytně nutné, myslet je rovněž vhodné na následky případného úrazu a jejich vliv na náš život po návratu z dovolené. Nemoc či úraz vzniklý v zahraničí totiž i při správném cestovním pojištění znamená z pohledu rodinných financí stejné zatížení jako v případě, kdy k němu dojde na území České republiky. Těžký úraz nám může na několik měsíců, ale klidně i natrvalo, zabránit ve výkonu práce. Řešením takových případů je správně zvolené úrazové nebo rizikové životní pojištění.

Mnoho lidí, kteří žijí aktivním životem a mají náročnou práci (záchranáři, pracovníci ve výškách, na stavbách, nebo v lese) mají většinou takové pojištění sjednané stále. Stejně tak je vhodné mít takové pojištění při provozování adrenalinových koníčků. Při výběru takového pojištění je proto vhodné zajímat se o jeho územní platnost. Ta se pro různá rizika v životním i úrazovém pojištění může lišit. »Pojištění pro případ smrti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazu, dokonce i denního odškodného v případě úrazu obvykle nemají omezeno, kde k úrazu, případně k diagnóze nemoci došlo. Důležité je ale mít k dispozici lékařské zprávy a předložit je pojišťovně společně s úředním překladem do českého jazyka, pokud pojišťovna neakceptuje i jazyk jiný,« vysvětluje Zbyněk Kočiš.

Naopak například u pojištění hospitalizace, pracovní neschopnosti a chirurgických zákroků se s omezením platnosti na území České republiky, případně Evropy setkáme často. Na úrazy nebo nemoci vzniklé mimo toto území se na uvedená rizika může vztahovat úplná výluka nebo jsou kryty pouze vybrané nejvážnější případy.

Pojištění při tuzemské dovolené

Dovolená v tuzemsku, ať už v podobě horských túr v Krkonoších, cyklistiky v jižních Čechách nebo poznávání vinařské kultury na Moravě, se může turistům citelně prodražit. Při cestě do zahraničí si v obavě z vysokých výdajů v nenadálé situaci obvykle zřídí cestovní pojištění, pobyt v České republice ale podceňují. Přitom i zde hrozí krádež zavazadel, způsobení škody třetí osobě, úraz či třeba zrušení pobytu. Proto je vhodné se pojistit i na dovolenou v tuzemsku. Řada pojišťoven nabízí speciální balíček pojištění pro tyto případy. Vyplatí se například při nákupu dovolené dlouho dopředu (pojištění storna), nebo v případě adrenalinové dovolené. V rámci tohoto pojištění je i pojištění za vzniklé škody, kterých se mnohdy při dovolené s dětmi, nebo i například s túrou po vinných sklípcích, nevyhnete. A v případě vážnějšího úrazu toto pojištění pokryje výpadek v příjmu vzniklý dlouhodobější pracovní neschopností.

Helena KOČOVÁ