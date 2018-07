Ještě k Mírovi..

Sportovního komentátora Jaromíra Bosáka jsem vždycky bral vážně. Nemohly za to ani tak jeho televizní hlášky v rámci nejrůznějších fotbalových duelů, protože televizi jsem dávno odhlásil a považuji to dodnes za docela dobrý nápad, ale mohl za to rozhovor s ním, který jsem před časem četl. Pravda, je to už pár dlouhých let, ale přece.

Bosák v tom rozhovoru mimo jiné vzpomínal na to, že to všechno neměl až tak úplně jednoduché. Popisoval i situaci, kdy se v mládí ocitl totálně bez peněz a bez střechy nad hlavou. Asi to trošku zavánělo bezdomovectvím a není se čemu divit, sešupy bývají rychlé a když je člověk mladý, jsou ještě rychlejší. Každopádně Míra se z toho naštěstí dostal a dneska je tam, kde je.

Proč o tom píšu? Z jednoho prostého důvodu. Tenkrát mi ten Bosákův upřímný rozhovor pomohl, a to v mých těžkých časech. Nebyl jsem na tom tehdy také nejlépe, ale uvědomil jsem si, a to právě po přečtení zmíněného rozhovoru, že se všechno dá změnit k lepšímu, pokud má člověk dobrou vůli a třeba i trochu štěstí.

I proto mě celkem překvapily jeho nedávné »fotbalové« hlášky, ze kterých jsem pochopil, že čas oponou trhnul a z chlapa s tvrdými životními zkušenostmi je najednou jakýsi zapomětlivý fanfarón? Že by nadobro zapomněl, jaké to je být down and out, jak o tom zpívá v jedné ze svých písní třeba Eric Clapton?

Odpověď na tuto otázku mi možná dal i jeden kolega novinář, který Českou televizi celkem výstižně chápe jako jakési výletní letovisko. »Když přijedu na Kavky, cítím se tam jako na dovolené, jako na teritoriu, kde platí úplně jiná pravidla, než v běžném životě. Stačí mít postřeh a chvilku ono letovisko a jeho ‘turistický ruch’ pozorovat«, vysvětloval mi kolega a já jeho pocity sdílím s tím, že možná právě toto rozevláté prostředí jistých výhod, plynoucích nejenom z koncesionářských poplatků diváků veřejnoprávní ČT, ale třeba i ze vzájemného utvrzování se v mnohdy neopodstatněné nadřazenosti, může způsobit, že člověk po čase jaksi zapomene.

Víte, nejsem žádný svatoušek, ale nedovedu si představit, že bych v rámci své novinářské činnosti třeba z běloskvoucích karibských pláží, lemujících transparentně čisté moře, nebo třeba nyní z Dálného Východu, psal lidem něco podobného jako Míra.

A pokud by se někdy něco takového přece jen stalo, žádám už teď své kolegy, ať mě pořádně nakopou… do holeně!

Radovan RYBÁK