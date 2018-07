Muž na svém místě

Předseda Sněmovny reprezentantů republikán Paul Ryan je mužem na svém místě. Nejenže dokázal vyvézt z naší země blogera Nikulina, a to dokonce vojenským letadlem, ale i nazývat věci pravým jménem. O tom Nikulinovi, mladému gigolovi, od doby nastoupení do vojenského letadla, které kvůli němu v Ruzyni strávilo několik dnů, nevíme vůbec nic.

Možná, že se z něj po náležitém zpracování vyklube přímo agent Putina, který chtěl svrhnout amerického prezidenta či udělat převrat ve Washingtonu. Nevím, všechno ve Spojených státech je přece možné. Nepochybujte o tom. Ani já totiž o tom nepochybuji.

Nikulin tedy zmizel. Jestli je v Langley či ve West Pointu anebo na Guantánámu, nevím. Pan Ryan nám však nezmizel. Můžeme ho dokonce vidět při projevech prezidenta Trumpa, jak s kamennou tváří sedí za ním. Je dobrý herec. Netváří se ani kysele, ani sladce. Netváří se totiž vůbec. Je živoucí sochou, která snad ani nemrká. Pan Ryan přesto o sobě dal slyšet. A opravdu to stálo za to. Po schůzce Putin – Trump ve finských Helsinkách vyřkl totiž slova, jež přímo zachvěla zemí: »Rusko je nepřítel«.

Nešlo by o nic, kdyby byl prostým kongresmanem. Jenže on není. To, co vyřkl, je programem, je dokonce výzvou. Nepřítele totiž musíme pacifikovat. Zničit, aby nás nemohl ohrozit. Dříve než později. »Washingtonská deklarace« se přece zmiňuje o prvním (překvapivém) úderu. Není třeba se bát. Už nejde o protivníka. S protivníkem se nechá soutěžit, přetlačovat, nepřítele je třeba rozdrtit. Paul Ryan ví, jak na to. I jak z naší země dostal Nikulina věděl. Nikomu neřekl, proč přiletěl do Prahy právě vojenským letadlem, snad jen ministr spravedlnosti »v odchodu« to věděl. Možná však ani on. Jen poslechl »hlas divočiny« a podepsal Nikulinovo vydání do USA. Proč? Nechce se mi věřit, že by po tom pátral. Zámořští návštěvníci naší Prahy jsou nedůtkliví a nehodí se je rozčílit. Potom by třeba nebyla ani katedra na vysněné vysoké škole.

Paul Ryan tedy odhalil »pravdu«. Je mužem činu. Kdyby Trump byl odvolán, třeba za vstřícnost k »nepříteli«, a současný viceprezident zcela náhodou spadl s letadlem nebo se utopil s nějakým novým Titanikem, pak by on mohl být prezidentem. Neříkejte, že si to nepřipouští! Proto jeho slova o tom, že »Rusko je nepřítel«, je třeba brát velmi vážně.

Adolf GRUBER