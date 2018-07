Cesta do pekel

Trumpův výrok poté, co se vrátil z helsinské schůzky, mě rozesmál. Nejde mi o to, že popřel, co prohlásil přímo na místě, ale o další nelogickou moudrost. Napsal, že »odpovědnost za ovlivňování amerických voleb je na Putinovi« a prý každá hlava přece odpovídá za dění ve své zemi. To první je neustále obehrávaná písnička, to druhé je pro mne novinkou.

Chápu sice, že prezident v prezidentském systému či premiér v tom obyčejném, za mnohé odpovídají, ale… Musím panu Trumpovi položit otázku: Kde je hranice odpovědnosti politika? Odpovídá pan Trump za střelce v amerických školách, kteří zmařili nemálo životů? Odpovídá za stále ještě existující slums u velkých měst a za činnost gangů v nich? Odpovídá za automobilové havárie na silnicích a dálnicích v zemi? Řeknete, blbost. Nemůže odpovídat za nějakou prkotinu, za nějaký zločin. Ani Bůh, pokud existuje, to není schopen zvládnout. Nezabránil přece vraždám Johna a Roberta Kennedyho, ani Martina Luthera Kinga. Ani Bůh, ani prezident, či v případě Johna Kennedyho, ani všemocná CIA. Tedy, pokud se sama, mám na mysli právě CIA, na Kennedyho vraždě nepodílela.

Kam až může sahat ovlivňující ruka prezidenta? Může Putin odpovídat za hackera Nikulina, za mladou ruskou ženu momentálně žijící v USA, která se pokoušela dostat do blízkosti amerických finančníků a doufala mít z toho profit? Za to, že třeba nějaký agent (jde o konstrukci), který prozradil své podřízené jiné centrále, se třeba onomu agentu nepomstil? Je to tak nemyslitelné? Do své otázky jsem mohl zařadit Putina i Trumpa, Macrona, Mayovou či Merkelovou. Ale mohl jsem se zeptat – s prominutím – zda zodpovídá za to, že na toaletě v Bílém domě neteče voda. Je to tak absurdní otázka? Myslíte?

Hon na čarodějnice ve Spojených státech nemá hranic. Kdo podal ruku ruskému velvyslanci či s ním mluvil na nějaké recepci beze svědků, je potenciální zrádce. Nebo se setkal, třeba i náhodně, s nějakým ruským turistou a poradil mu, jak se dostat na Central Park. A přitom to nehlásil na správný úřad. Za onen nový maccartysmus může prezident Trump? Může i nemůže. Nemá však síly ho zastavit, protože strana, která volby prohrála, se s porážkou nechce smířit a alespoň znejišťuje prezidentův tým a samotného Trumpa. Ten neví, na čem je a často musí kličkovat, vyklízet pozice a tvrdit, že co řekl, tak vlastně neplatí. Pro svět to není dobrá zpráva. Kéž by i lídři Evropské unie pochopili, že cesta v závěsu Spojených států vede do pekel.

Josef ŠENFELD